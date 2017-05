Mientras cursaba la primaria, un día a la semana iba a la Escuela Especial Nº 4, y del vínculo que estableció con un compañero sordo y algunos docentes aprendió, entre otras cosas, la lengua de señas. Culminó esa etapa y arrancó el secundario en el Fátima como alumna integrada y egresó hace dos años.

“Cuando ingresó a la escuela tuvimos temor por lo que le puedan decir sus compañeros. Pero fue espectacular cómo la trataron desde el primer día, los chicos y los docentes”. Víctor Aubert Papá de María Victoria

Víctor Aubert, al frente de Apasido, la fundación patagónica de síndrome de down cuyo lema es “nunca te detengas”, es un papá orgulloso que ayer no pudo más de la emoción y quiso compartir con todos el acto de su hija. “Es muy emocionante y yo no soy el único responsable, tienen que ver la familia, la escuela, toda la gente que la rodea”, reconoció.

María Victoria, su hija, ya había interpretado el Himno en otras oportunidades, cuando siendo estudiante participó en colaciones de grado.

Hoy, además de haber culminado sus estudios secundarios, tiene un trabajo formal como ayudante bibliotecaria en Fátima; y a su vez está estudiando para ser training en gimnasia. “Cuando ingresó a la escuela, al principio tuvimos temor por lo que le pudieran decir sus compañeros. Pero fue espectacular cómo la trataron desde el primer día, los chicos y los docentes”, contó el profesor Aubert.

Su hija y tantos otros jóvenes son el testimonio vivo de que “se puede”. “Ellos tienen una edad, un sexo, sentimientos, amores y desamores e inquietudes como cualquier otro. Hay que aprender a tratarlos”, concluyó.