Al hablar sobre el proceso judicial en general, más allá de la fecha de inicio del juicio, Emiliano aseguró en diálogo con LM tener una mezcla de sentimientos. "Uno está esperando justicia y, al mismo tiempo, no sé si está bueno hacerse expectativas porque sería muy doloroso, otro duelo más si no se cumple lo que uno espera: que salga a la luz la verdad y se haga justicia", indicó.

También afirmó que, aunque no quiere generarse muchas expectativas, cree que va a hacerse justicia por su hermano: "Fue algo muy alevoso, a la salida de una fiesta con un montón de testigos. Y no sólo están ellos, sino que hay muchas pruebas indiscutibles. Yo soy abogado, no penalista, pero me puse esta causa al hombro para trabajarla junto a (Juan Manuel) Coto y Gabriel Contreras".

En cuanto a la suspensión del juicio, noticia que se dio a conocer este jueves por la mañana, afirmó que la defensa del acusado está jugando con los sentimientos de familiares y amigos y que se trata de una maniobra desesperada para aplazar el juicio por jurados.

La incorporación de Fernando Burlando

Al ser consultado por la llegada del mediático abogado Fernando Burlando a la región, comentó que está al tanto de que participó de algunas audiencias, pero aún desconoce qué rol vino a ocupar.

"La verdad no me mueve la aguja para nada. Se han hecho muchos comentarios, pero yo me centro en lo que hay, que son las pruebas, y eso es indiscutible. Así traigan a 20 abogados de Buenos Aires o de donde sea, hay cosas que no se pueden cambiar. Me aferro a eso, al trabajo que está hecho. No me cambia en nada, es más, me llama la atención en varias cosas, porque es un abogado caro", aseveró.

Cabe recordar que Burlando llegó a Río Negro convocado por la familia del acusado, Ramiro Gutiérrez. Sin embargo, nunca quedó claro cuál será su papel específico en el caso y, según trascendió, el trámite de su matrícula en la provincia de Río Negro nunca se habría finalizado. Sólo se aclaró en su momento que el letrado podría llegar a colaborar con el equipo en el caso de que haya un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia.

En medio del caos, los recuerdos que prevalecen

Emiliano contó que Facundo, desde muy chiquito, era una persona muy alegre, activa y, por sobre todas las cosas, sentía una pasión muy profunda por el fútbol, deporte que los unió desde temprana edad. "Nos llevábamos cuatro años y él, a los 9 meses -por influencia mía- empezó a caminar. A los 10 meses ya estaba pateando una pelota", recordó, con nostalgia.

También contó que, cuando Facundo tenía 6 años, lo llevaron a jugar al fútbol en la categoría en la que estaba él, que tenía 10. "Era re habilidoso. Me acuerdo que yo estaba de suplente y él entró y metió un gol. Todo el mundo lo abrazó, era una pulguita. Éramos todos de 10 y él de 6. Me acuerdo que fue un orgullo como hermano", afirmó.

En cuanto a su transformación hasta su vida adulta, Emiliano aseguró que no hubo muchos cambios porque siempre se mantuvo con una personalidad alegre y sumamente solidaria. "Eso es un sinónimo de un montón cosas: tenía un grupo grande de amigos que lo acompañaban en todas. Eso lo genera la alegría. También era solidario. Estaba metido en todas, en los momentos malos y en los buenos, siempre estaba", comentó, con la voz quebrada.

Facundo y Emiliano Castillo

Un pedido cargado de emociones

Finalmente, y ante la pregunta de qué le gustaría decirle a Facundo en este momento, a pesar de su ausencia física, Emiliano afirmó que le pediría fuerzas para continuar adelante.

"No es fácil. Veo a mis viejos muy mal y es muy difícil seguir aguantando. Le pido que me dé fuerzas. Él era un tipo muy corajudo y en eso yo lo admiro como hermano mayor. Le pido que me dé fuerzas", concluyó.