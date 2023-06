El gaucho cantor y el drama que vivieron por el Chaqueño Palavecino

Ya son cinco las ediciones consecutivas en las que participó. Algo que lo llena de orgullo y le genera enorme placer. Pero eso sí, admite que este año hubo un episodio que no le gustó y "me dolió".

"Lo respeto al señor y no soy quien para juzgarlo. Pero debo admitir que me molestó mucho por mi hijo, que participa en la agrupación folclórica y la verdad que estábamos afuera de la carpa y se pasó un frío bárbaro", recuerda sobre el supuesto pedido del Chaqueño de estar solo en el búnker de cantantes.

image.png Antonio Spagnuolo

"Me dolió lo que pasó, estaba helando. Hay que aguantar hasta cierto punto, lo sufrí por mi hijo, mi nuera y la Agrupación gaucha que los tenían ahí afuera. Me sentí mal. Yo me subí al autito y puse la calefacción pero no era el caso. Dios quiera que no pase más, pero yo feliz de cantar en mi pueblo. Siempre me invitan a los cumpleaños y agradecido eternamente a la gestión Lavin", culminó sobre un lamentable hecho que dio mucho que hablar en su momento.

Y la polémica continúa.