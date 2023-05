Grupo local le responde al Chaqueño Palavecino: "Que no le robe..."

Escándalo, es un escándalo... La inesperada polémica que se generó entre los artistas locales y el Chaqueño Palavecino, cantante estrella del reciente Festival de Oro en el marco del aniversario de la ciudad, no para de sumar nuevos y tensos capítulos.

Este viernes, la producción de una de las figuras del folclore nacional, emitió un fuerte comunicado en el que desmentía haber gozado de privilegios, acusaba a los músicos regionales de politizar la cuestión y a la vez los invitaba sarcásticamente a "hacer música para que la gente los valore por ello y no por hablar mal de sus colegas".

Se trata, justamente, del grupo que ya en la previa había protagonizado un cortocircuito con el Chaqueño y de hecho se bajó del Festival por un supuesto cambio de horario pedido sobre la hora por la producción de Palavecino (confusión que luego fue aclarada).

"La gente que nos conoce sabe que hacemos música, música cover (interpretación que un artista hace de una canción de otro) y también temas propios, que hablan de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro barrio, del querido pueblo... Cosa que el Chaqueño no hace", disparó, herido en su orgullo y con entendible bronca uno de los referentes de Raíces.

Y fue más allá en su charla exclusiva con LM Cipolletti. "Es una total falta de respeto el comunicado y lo es el Chaqueño como persona. Lo respeto por su trayectoria, también por ser una persona mayor, pero molesta esta falta de respeto y ese querer denigrar a los artistas locales. No por nada tiene fama de conflictivo", arremetió.

"Nos sorprendió el comunicado, si para él no es de tanto interés lo que opinamos nosotros, se hubiese quedado en el molde. Que haga música propia y que no le robe canciones a otros", lo atendió Vázquez.

Aclaró que "con la Municipalidad de Fernández Oro siempre la mejor, de hecho el intendente Lavín siempre colaboró con nosotros. No se trata de hacer política como dice el Chaqueño. Mis abuelos, con los que me crié, me enseñaron a ser agradecido y por eso debo reconocer que le agradecemos al intendente más allá de la confusión en el tema horario".

No obstante, aseguró que "no nos arrepentimos de habernos bajado del Festival, todo el grupo marcó un precedente hacia el resto de los artistas locales. Siete año llevamos con la banda y jamás tuvimos un problema con nadie, siempre estamos dispuestos a colaborar".

Por último, comentó los próximos pasos de Raíces. "Estamos cerrando alguna fecha definida. Cada uno de nosotros tiene su trabajo. Es todo a pulmón", culminó.

El grupo Raíces no se calla. Ni arriba ni abajo del escenario...