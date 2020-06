El ex Pillma se encamina a renovar con River, pero volverá a emigrar

El talentoso volante que debe regresar al Millo tras su paso por Banfield, donde tampoco logró la continuidad deseada, anticipó que lo más probable es que “renueve con River hasta 2022” y luego vaya a otro equipo para sumar minutos y evitar bajar a Reserva. “Vuelvo ahora a River, tengo contrato hasta diciembre de este año y me llamaron para ofrecerme renovar hasta 2022. Tengo que ver todo tranquilo y lo más probable es que renueve. Me van llegando propuestas, algunas del exterior, que tengo que analizar”, explicó Moyita desde Buenos Aires. El volante tuvo un breve paso por la escuelita de Pillmatun, club de la ciudad.

“Lo mas probable es que vuelva a salir a préstamo, porque quiero tener continuidad y no estar estancado. Más a mi edad, que necesito demostrar mi talento, y en River por ahí es más difícil porque compra jugadores todos los mercados y quedás tapado. Hay chicos de mi edad jugando en la Reserva pero no es lo que busco, eso ya pasó para mí y necesito jugar en Primera, sea el equipo que sea”, confesó.

“Mi paso por Banfield no fue como lo esperaba. En mi mejor momento era titular, tuve un desgarro y después hubo que empezar de cero. Con (Hernán) Crespo, quien fue el que me llamó, tenía más rodaje. Después cambió el DT (Julio Falcioni) y no fue lo mismo. Sentía que por más que la rompiera en los entrenamientos no iba a jugar. Igual, la experiencia me ayudó a madurar, ahora estoy muy tranquilo, orando, porque sé que se viene algo mejor”, dijo.