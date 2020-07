En diálogo con LU5 el enfermeró relató que las agresiones fueron el jueves, el mismo día que volvió a trabajar, y ya hizo la denuncia en fiscalía y en la comisaría, pero todavía no tuvo ninguna respuesta. "Tenemos una justicia densa que por el momento no ha tomado cartas en el asunto", dijo.

Las denuncias quedaron en manos del fiscal jefe Pablo Vignaroli y la fiscal Paúla González, que solicitaron la información presentada por la víctima. Según contó Porro todavia nadie se comunicó con él para avanzar aunque tenga identificado al autor de las agresiones.

"Tuve que hacer la cuarentena en otro lugar, cuando terminé comenzaron las amenazas", indicó y esta situación se dio por el contagio en su lugar de trabajo. En ese sentido, reveló que los ataques son de parte de un vecino que vive pegado, y a quien identificó como Ángel Moyano.

Porro contó que a su casa no puede entrar porque se cae a pedazos y quedó nada, además relató que el auto ya apareció y revivió como fue el ataque: “Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital”.

Desde el jueves, el enfermero ya cuenta con el alta médica para volver a trabajar en el Policlínico ADOS, que reabrió sus puertas el viernes pasado. Sin embargo, tras la golpiza recibida no puedo asistir a cumplir con funciones.

Además, Porro relató que cuando dio positivo de Covid-19 primero estuvo en el hospital Bouquet Roldán y luego su aislado en unas cabañas que alquiló el gobierno provincial pero no contaban con aistencias médica. "Estuve complicado con dificultad respiratoria, dormía semi sentado por falta de oxigeno", dijo y añadió que lentamente se fue recuperando hasta superar el coronavirus.

Ahora el enfermero espera del accionar de la justicia, luego de las denuncias realizadas contra los agresores.