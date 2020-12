"En estas fiestas les pedimos con todo nuestro corazón no salir de sus casas. Quedate con tu familia. Cuidate y cuidá a los demás. Sé consciente. Así siempre estarás con ellos sin riesgo de contagiarte y contagiar a tus seres queridos. No salgas, esto aún no ha terminado. Ayudanos, queremos volver a casa", expresó el personal en los carteles escritos a mano.

https://twitter.com/HospitalNeuquen/status/1342186357813350402 Desde la Unidad COVID del Hospital Provincial Neuquén, nos dejan este importante mensaje pic.twitter.com/UXyXHe3ddr — Hospital Provincial Neuquén (@HospitalNeuquen) December 24, 2020

Desde el hospital también produjeron un audiovisual con diversas voces que grafican el aprendizaje que implicó el 2020. "Sabemos que fue un año difícil, de mucho esfuerzo y trabajo, también de superación y conocimiento. Queremos compartir con ustedes testimonios de parte de nuestro personal que trabajó y trabaja a diario para una mejor atención de los pacientes", invitaron.

Este jueves a la noche, el Ministerio de Salud de la provincia reportó 337 casos positivos de coronavirus (148 a primera hora y 189 en el cierre de la jornada), con lo cual ya son 39.580 las personas contagiadas desde el inicio de la pandemia en Neuquén.

A su vez, se informó el fallecimiento de dos personas por COVID-19 en las últimas 24 horas, totalizando 817 muertos por la enfermedad. Los dos fallecidos son oriundos de la capital provincial y Junín de los Andes. Se trata de dos varones de 74 y 82 años, sostuvieron las autoridades sanitarias.

La curva de contagios viene creciendo en Neuquén desde el pasado 19 de diciembre, cuando se registraron 156 contagios.