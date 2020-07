Al respecto, Sebastián aseguró que las pequeñas salieron de Argentina con un permiso realizado en contra de su voluntad, ya que se oponía a que se fueran. "El permiso lo otorgó la jueza Marcela Pájaro, de Bariloche. Era un permiso de 90 días sin derecho a residencia. Mis hijas se fueron a pesar de mi oposición y de que yo venía denunciando los hechos en el Juzgado de Familia. A pesar de todo esto, la jueza decidió entregar el permiso", sentenció.

Papá cipoleño no ve a sus hijas desde hace tres años

También comentó que “el argumento de la jueza para otorgar el permiso fue que la madre quería viajar a ver a sus seres queridos, y que eso lo entendía razonable. Me dijo que me quede tranquilo, que me amparaba el Convenio de La Haya y que mis hijas iban a volver. Esperé los 90 días y nunca más las volví a ver”.

A su vez, señaló que la Corte de Estados Unidos se negó a restituir a sus hijas. "Me dijeron que el país de residencia habitual de ellas era Estados Unidos, por lo que se terminó el proceso judicial. Mis hijas son ciudadanas argentinas y residían en Bariloche cuando se las llevaron. Le pedí a Cancillería que intervenga. La situación debía ser resuelta en el plazo de 45 días y ya pasaron tres años. Esta situación se ha tornado insoportable para mi y para mi familia", expresó con dolor en una publicación de Facebook.

La seguidilla de presentaciones judiciales fue interminable y hasta presentó una denuncia den Fiscalía por el impedimento de contacto agravado y desobediencia judicial, la cual fue rechazada.

"Estoy muy pero muy triste. Tengo el alma partida al igual que mis dos hijas. Me preguntan cuánto más tienen que esperar para verme y no sé qué contestarles. La Justicia de este país me ha decepcionado tremendamente. No voy a bajar los brazos hasta poder estar con mis hijas. Ellas son todo para mi y me las robaron", concluyó.