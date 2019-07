El cuco del Federal no está en Bahía sino en Madryn

Quien más ruido hace en el mercado de pases de la zona sur es el Deportivo Madryn, club con peso propio en la mesa del Consejo Federal a partir del trabajo de su presidente, Gustavo Sastre, como delegado de la región patagónica hasta el último certamen.

La contratación más reciente por el Coliseo del Golfo es el retorno de Jorge Piñero da Silva, el mismo que defendió la camiseta de Cipo en la 2017/2018 y que viene de ascender con Barracas Central a la B Nacional. Ya se había asegurado semanas atrás el retorno de José Michelena, reeditando una de las mejores duplas atacantes. Habrá que ver si los tiempos de ambos siguen siendo los mismos, pero en la previa entusiasman.

Y de manera inesperada, el que ha inyectado muchos billetes a su presupuesto es el Deportivo Maipú de Mendoza. Como para estar atento a uno de los nuevos rivales que tendrá el Albinegro dentro del nuevo formato. Los cuyanos sumaron a Matías Alasia, Marcos Lamolla, Osvaldo Miranda y a último momento el mediocampista Neri Espinoza (Gimnasia de Mendoza), quien fue pretendido por Cipo en el mercado de pases pasado. Siempre bajo la dirección del eterno Carlos Sperdutti, también directivo en el Cruzado.

Mientras tanto, Cipolletti sumó un par de reveses en el mercado de pases, pero con perfil bajo sigue en la búsqueda de nuevos valores y se espera el anuncio de tres o cuatro nombres más para completar la lista de buena fe.

Mercado de ex

El 1 de Sarmiento: Nicolás Caprio, que rescindió con Cipo y no fue tenido en cuenta para la nueva temporada, ya es jugador de Sarmiento de Resistencia, Chaco. Lucas Mellado estará en la vereda de enfrente: Chaco For Ever.

Capurro, a Córdoba: Juan Capurro, otro de los nombres que pasó por el Albinegro seguirá en la categoría, esta temporada con la camiseta de Sportivo Belgrano de San Francisco, tras su año en Chaco For Ever.

Un Turco en San Juan: Martín “Turco” Abraham, otro con pasado en el Albinegro, jugará la próxima temporada en Sportivo Desamparados de San Juan, posible rival del Capataz en el nuevo grupo clasificatorio.