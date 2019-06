El borrador del Albinegro

Esta semana iniciará con la dirigencia el trazado de la nueva plantilla, que sin dudas tendrá un alto porcentaje de estos mismos juveniles, pero que espera la aparición de nombres de experiencia para afrontar una temporada exigente por la calidad que se presume en los adversarios.

La intención es ampliar la base con nombres de la región que puedan adaptarse a sus exigencias y ponerse a trabajar desde mediados de julio, que es cuando está previsto el arranque del período de adaptación.

La fecha para dar inicio a los trabajos físicos sigue siendo del 15 de julio. Dependerá de lo presupuestario

Habrá un pedido especial por el esfuerzo presupuestario de dar inicio en la tercera semana de julio, a un mes y medio de la fecha prevista para el arranque oficial de la competencia.

El secretario técnico de la institución, Domingo Perilli, también lo cree un hecho fundamental de cara a la nueva campaña y hace fuerzas para que eso termine sucediendo, aunque se deba montar una concentración parcial en la ciudad.

Mientras tanto, algunos contratados de la última temporada iniciaron el tramo final del compromiso, como es el caso de Pablo Vergara, Gabriel Chironi y Germán Weiner. El primero es quien más ofertas para elegir su destino tiene sobre la mesa y parece poco probable que continúe, más allá de que es del agrado de todas las partes. La cuestión económica y los objetivos deportivos serían la clave.

Una de cal y una de arena

Matías Alasia, ya como flamante refuerzo de Deportivo Maipú de Mendoza de cara a la próxima temporada del Federal A, brindó una nota periodística en la que halagó y criticó a la dirigencia de Cipolletti por igual.

El 1 cordobés dijo ante los micrófonos del programa radial Dos de Punta de Mendoza que en Cipo la pasó excelente y que le fue muy bien. “Pensé que iba a finalizar mi carrera ahí. Nunca tuve problemas para cobrar, solo entrenábamos y jugábamos”, soltó a modo de caricia al alma para los encargados de la conducción.

Sin embargo, segundo más tarde aclaró: “Pero surgieron problemas dirigenciales y cuando las cosas no me gustan, agarro el bolso, me voy y se termina el vínculo”.

Hace algunos días había dejado entrever el gusto que sería volver al Albinegro, pero desde el club no se dieron pasos en el mismo sentido y el jugador se decidió.

En Río Gallegos se define la serie

La directiva de Cipo sigue de cerca las definiciones de los ascensos desde el Federal Amateur, porque al menos una de esas plazas podría pasar a integrar la lista de rivales para la próxima temporada. Deportivo Otamendi de la provincia de Buenos Aires marcó una diferencia de dos goles en la ida ante el Boxing Club, pero ahora deberá viajar a Río Gallegos para defender el resultado. El conjunto que dirige el Pulpo Jorge Lencina estuvo muy cerca del descuento, Franco Montero malogró un penal a los 40 del primer tiempo y el segundo y decisivo tanto para el local cayó recién a los 38 del complemento. La llave parece abierta para cualquiera.