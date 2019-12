“Yo no le saqué ni rayé el talonario. Tengo fotos que sacó mi esposa donde se ve que yo estoy en posesión del talonario y la inspectora hablando conmigo. Fue su supuesta jefa quien me lo sacó diciendo que no era posible que yo escribiera ahí y fue en ese momento en el que ella empujó a la chica que, en consecuencia, cayó al piso. Yo lo único que quería escribir era que sí, me había estacionado en un lugar que no podía, pero era para buscar a una persona que no tiene la posibilidad de caminar. No me iba a defender porque sabía que era culpable”, relató el hombre.

Por otra parte, Rodolfo aclaró que no tiene intención alguna de recurrir a la justicia porque no quiere que la inspectora tenga problemas en su trabajo. “No quiero acusar a alguien para que después resulte en un despido, no quiero tener ese cargo. Lo que sí quiero es que la Municipalidad les de instrucción sobre como tratar a la gente”, remarcó.

Finalmente, el conductor aseguró que cuando les pidió a las dos inspectoras que les mostrara la credencial, ninguna quiso hacerlo. “Cuando fui al Juzgado de Falta me dijeron que eso era obligatorio, pero ambas se negaron. Sí, cometí una infracción, pero desmiento rotundamente cualquier tipo de agresión por mi parte”, concluyó.

LEÉ MÁS

Conductor en infracción agredió a una inspectora municipal de Tránsito en pleno centro