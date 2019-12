Domínguez comenzó a labrar las actas de infracción a los vehículos, mientras intentaba de encontrar la manera de que se libere la reserva para que el camión pueda terminar de descargar ahí, en lugar de obstruir el tránsito sobre la calzada.

Uno de los dueños del auto en infracción fue notificado en el momento y se retiró sin problemas. Pero el conductor del otro rodado aún estacionado en la reserva no tuvo la misma reacción. Se encontraba tomando un café con su señora cuando advirtió la situación y salió al encuentro de la inspectora, muy ofuscado.

En diálogo con LMCipolletti, la damnificada comentó que se presentó educadamente, le comentó por qué le estaba labrando un acta, que no podía estar ahí estacionado, y el automovilista, lejos de reconocer la falta, comenzó a insultarla.

“Me sacó el talonario y comenzó a rayarlo, cosa que no puede hacer porque es un documento público. Me insultaba y me decía que yo no servía, que no era inspectora. Pero tengo el sello y la firma que lo acreditan. Luego salió su señora y me empezó a sacar fotos, mientras él me seguía insultando", relató la víctima.

agresión a agente de tránsito Gentileza: Miguel Ángel Parra

Y agregó: “Fue una situación muy violenta, nunca me había pasado. El hombre, muy alterado, no quería devolverme el talonario. Se lo pedí reiteradas veces porque es un documento público y no hubo caso, y traté de sacárselo, pero el hombre me empujó hacia la mitad de la calzada. Por suerte no venía ningún auto”.

Domínguez lamentó mucho pasar lo que tuvo que vivir, ya que consideró: “Yo soy muy educada y respetuosa con la gente, y no merezco que me traten así. Estoy muy dolida con la actitud que tuvo este señor, que no entienda cómo son las reglas. Yo siempre me exprese bien”.

El hombre conducía un Peugeot y tenía una licencia de Santa Fe. Pero no se sabe mucho más de él porque la inspectora no alcanzó a tomarle todos los datos. Se retiró del lugar y no se supo más nada de él.

En tanto, la inspectora agredida radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta.