El Colegio de Arquitectos se opone a elevar la Ruta 22

La postura del Colegio de Arquitectos que tiene sede en esta ciudad no plantea un rechazo en sí a la ampliación, por cuanto consideran necesario que la traza urbana, tal como la conocemos hoy, requiere una modificación. Pero no están para nada de acuerdo en que la solución al problema sea levantar muros que dividan a la ciudad.

"Entendemos que la Ruta Nacional 22 es un eje vertebrador del desarrollo local del Alto Valle y que la principal causa de la modificación del proyecto tiene como objetivo ofrecer mayores niveles de seguridad para la población local. Nuestra propuesta es convertirla en una sola autovía de cuatro vías a un solo nivel, atendiendo a las necesidades locales de cada ciudad", expresaron los arquitectos de la región.

Consideraron necesario, además, trasladar todo el tránsito pesado hacia la barda, como ruta interregional y futura ruta del petróleo. "La actual Ruta 22 no debe perder su carácter de ruta regional e interurbana, garantizando las condiciones de seguridad que se detentan con la eliminación del tránsito pesado por la ruta al norte", agregaron.

En diálogo con LM Cipolletti, la vicepresidenta de la Cuarta Seccional del Colegio de Arquitectos de Río Negro, con asiento en Cipolletti, María Beatriz De Raffaelli, dijo que bregan por una ampliación a nivel cero, con cuatro carriles, sin hacer muros que dividan la ciudad.

"Si no, ¿cómo cruzás de un lado al otro? Es complicado. Cambiaría la fisonomía de la ciudad y las comunicaciones que tenemos. La ampliación tiene que estar, pero hay que evitar las elevaciones. Hay que seguir con la traza que tenemos, pero con cuatro carriles", aseveró la profesional en relación a la obra vial que atravesará Cipolletti.

-> Están en la misma vereda de Di Tella

Desde el Colegio de Arquitectos de Cipolletti destacaron que el intendente Claudio Di Tella comparte su planteo en torno a la obra de ampliación de la Ruta 22. “Nos parece oportuno que coincida con nuestras sugerencias y en la necesidad de revisar el proyecto. Desde el Colegio de Arquitectos de Río Negro sería la primera vez que lo hacemos, ya que no tuvimos ninguna oportunidad anteriormente”, manifestaron desde la entidad local. En ese sentido, Beatriz De Raffaelli sostuvo que la idea no cristaliza todavía en un proyecto ejecutivo. Primero quisieran conocer el diseño que tiene Vialidad Nacional. “Todavía no lo vimos”, cerró.