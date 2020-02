En una de sus últimas clases, el pequeño llegó corriendo y, a toda velocidad y subió por las escalinatas para comenzar a estirar. Sin embargo, su profesor le pidió que hablara primero con LM Cipolletti, porque si no después sería una tarea casi imposible de lograr. Es que cuando arranca a bailar, no lo para nadie y, por unos minutos, el mundo exterior desaparece.

Thiago, el cipoleño que bailará en el Lollapalooza argentino

Thiago –o mejor dicho B-Boy Bardock- contó que tiene 12 años y creció en el barrio Del Trabajo. Al respecto de sus inicios en el break dance, indicó que todo ocurrió un día como cualquier otro mientras jugaba al fútbol con sus amigos y vio que estaban dando clases en el centro comunitario. "Me acerqué a preguntar, me gustó lo que hacían y empecé a practicar cada vez más, no me cansaba nunca", agregó.

A su vez, comentó que lo llamaron para participar de una nueva edición del Lollapalooza y que está muy emocionado, ya que nunca lo habían invitado a ser parte de un evento tan grande. "Estoy feliz, al igual que mi familia. Mi mamá le contó a todo el mundo, mi papá también. Ahora le estoy dando todo para quedar en el primer o segundo lugar. Quiero hacer esto para toda mi vida", aseguró.

Por su parte, Yovany, contó que la posibilidad de ser parte del festival surgió gracias a las competiciones a las que ha ido Thiago desde que arrancó.

"Él es un personaje. Hace tres años está conmigo y, desde entonces, lo llevé a Córdoba –donde quedó segundo en Nacional- y después a Santa Fe. Lo vieron y lo seleccionaron como uno de los ocho mejores bailarines de su categoría. Es el único de Río Negro, lo que significa un orgullo muy grande para todos", detalló el profe.

--> Del animé al sueño olímpico

Así eligió su apodo. Al igual que su referente, el medallista olímpico Mariano Carvajal, Thiago eligió su nombre artístico en honor al manga y animé Dragon Ball Z. Bardock, como se hizo conocido entre los breakers, es el padre de Son Gokū.

La meta. Thiago se prepara para participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2022, que se llevarán a cabo en Dakar (Senegal). Su meta es la de ganar la medalla de oro y seguir los pasos de Broly Carvajal, quien fue plata en 2018.