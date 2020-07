El cerro Catedral inauguró su temporada de invierno

Las intensas nevadas de los últimos días hicieron que las condiciones sean ideales para deslizarse por las distintas pistas, sobre las cuales la empresa concesionaria realizó tareas de acondicionamiento.

“No nos podía tocar un día mejor” señalaron a Económicas Bariloche dos amigos que a primera hora estaban aguardando la apertura de los medios de elevación. “Esperamos muchos días para poder estar acá, disfrutando del cerro que es lo que más nos gusta” dijeron.

La apertura de la montaña es condicional ya que se realizará una etapa de prueba, de una semana, luego de la cual se analizará cómo fue la actividad para, posiblemente, establecer nuevas medidas de seguridad.

Los protocolos establecidos contemplan, por ejemplo, que no se podrá utilizar los paradores para comer aunque sí será posible adquirir alimentos y bebidas en el formato take away. Sí contarán con sanitarios disponibles para los esquiadores.

Entre las medidas que adoptaron las autoridades, será obligatorio el uso en todo momento de tapabocas o barbijos y la distancia mínima de distanciamiento será de dos metros.

cerro catedral Gentileza: catedral

En todas las instalaciones habrá alcohol en gel y jabón para higienizarte las manos de manera permanente.

La empresa aconsejó evitar las aglomeraciones de gente y respetar las indicaciones del personal del centro de esquí y el protocolo. En caso contrario, se puede prohibir tu acceso o incluso se te podrá bloquear el pase de manera permanente.

En caso de presentar síntomas de Covid-19 dentro del centro de esquí, avisale de inmediato a la Patrulla y/o personal de la empresa.

Durante el díase desinfectarán todas aquellas superficies que son habitualmente manipuladas por el equipo de Catedral y el público general. En esos casos se suspenderá brevemente el acceso al medio y se indicará a través del equipo de Patrulla o Informes.

Antes del inicio de la operación al público y al finalizar la jornada, el equipo de medios de elevación desinfectará todas las superficies que pueden haber sido manipuladas por los visitantes o el personal para la operación del medio de elevación.