El candidato del Frente Para la Victoria en contra de declarar la ciudad provida

Katia Giacinti - Alberto Rivero / acipolletti@lmneuquen.com.ar

Luis Bardeggia, candidato a intendente por el Frente Para la Victoria, respondió a un breve cuestionario de LM Cipolletti con reacciones de Facebook -me gusta, me encanta, me enoja, me entristece, entre otras- y brindó su opinión sobre temáticas tanto a nivel municipal como nacional.