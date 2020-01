View this post on Instagram

Estoy hasta la manija de contento por lo de mañana Hoy ya puse mis obras en @fashionhallberlin para el hermoso BERLIN FASHION WEEK Mañana lunes 17:00 se abren puertas, y hay otra sorpresita con @papeles_oficial y @fiorelli.ind . @evie_de_gala . . I'm so fucking excited about tomorrow Today I already put my works in @fashionhallberlin for the beautiful BERLIN FASHION WEEK Tomorrow Monday 17:00 doors open, and there is another surprise with @papeles_oficial and @fiorelli.ind Thanks to my beautiful management @berlinmeetswroclove . . . . . . . #art #artist #artwork #drawing #instaart #illustration #arte #sketch #artsy #painting #art #acrylicpainting #painting #acrylic #artist #abstractart #artwork #artistsoninstagram #acrylicart #instaart #portrait #portraitphotography #portraitmood #portrait_perfection #portraitpage #portrait_vision #portrait_shots #fashion #berlin #berlinfashionweek