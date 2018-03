Su colega y presidente de la AAA, Federico Beligoy, comentó que habló con Martín Bustos y que le aseguró que le confesó que "está golpeado" por todo lo ocurrido. También le aseguró que él es inocente y se planea presentarte a la justicia en la brevedad.

"Hablé ayer con Martín, está golpeado, me dijo que no entiende nada, que es totalmente inocente, pero no me gustaría referirme a lo que me dijo porque la Justicia cualquier palabra la puede tomar de una manera distinta", expresó Beligoy.

"Hay que dejar que la Justicia trabaje, estamos sorprendidos y consternados como todos. Nos ponemos a entera disposición para esclarecer lo que nosotros podamos en esta situación. Es un tema muy sensible y estas cosas hay que combatirlas”, aclaró el árbitro.

Beligoy aseguró que si Bustos resulta declarado culpable, no le va a temblar el pulso sin ningún tipo de dudas.

