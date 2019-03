Duro cruce entre Matzen y Odarda por la ART para bomberos

En el Frente para la Victoria reaccionaron con dureza al encuentro y recordaron que la impulsora de la ley fue Magdalena Odarda, candidata a vicegobernadora por el espacio.

“Me parece de bajo nivel hablar de que alguien no quiere a los bomberos. Me parece nefasto”, se defendió Matzen. Y contratacó: “La senadora Odarda es la que armó esta campaña sucia en mi contra, una aberración que se use a los bomberos. Se discute con ideas”.

Desde Cambiemos, además, detallaron que el rechazo en el Congreso al proyecto de Odarda fue “porque está lleno de errores”. Y detallaron: “Entre otros problemas dice que se va a financiar a través de Lotería Nacional, una entidad que no existe desde hace años”. Según explicaron, el objetivo de Cambiemos es que se reglamente en la Provincia una ley que ya existe y otorgaría el beneficio a los bomberos.