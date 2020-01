Dos tragos de la mano de un experto

En la actualidad la coctelería forma parte de los satélites que acompañan muy de cerca a la gastronomía. En un restaurante ya no solo hay carta de vinos, sino que también y cada vez más las hay de tragos.

Las y los bartenders forman en algunos casos parte del elenco estable de celebridades del mundo foodie. Libros, curadurías, sponsoreo de productos, ferias, convenciones, rankings, etc.

nico.jpg

Últimamente la sofisticación no le suelta la mano a los orígenes sumado a la visibilidad de las redes sociales funcionando en buenos eventos. Así como un tic tac cada vez más corto la explosión de la bomba coctelera se dio y se viene dando a pasos agigantados.

En nuestra región la pata está un poco renga. La mayoría de los bares no se destacan por una coctelería profunda y cuando los restaurantes intentan introducir el mundo cocktail se encuentran con un público que no está acostumbrado y quizás gobernado por el prejuicio o la ignorancia prefieren ir a lo clásico.

¿Birra mata trago?

Birra mata todo. Las aperturas de restaurantes frente a la apertura de cervecerías es casi nula. Los patios cerveceros cada vez inundan más la ciudad y por ende el vino y la coctelería pierden un poco de terreno.La identidad gastronómica reduce su espectro y todos comienzan a consumir mas o menos lo mismo.

IMG_6225.JPG

Orígenes de la coctelería

La coctelería es el arte de mezclar licores con otros ingredientes. Si nos remitimos a la etimología esa sería la definición. Si nos remontamos a la actividad, nos tenemos que subir al DeLorean y teclear en el display siglo IV antes de Cristo, donde un tal Hipócrates mezclaba líquidos y fermentos como remedio para curar enfermedades en la época de Alejandro Magno.

La palabra cocktail aparece en marzo de 1798 en el británico The Morning Post haciendo una referencia al jengibre. Cinco años más tarde, en EE.UU., la revista The Farmer´s cabinet nombra el cocktail como un zumo de frutas.

A principios del siglo XIX el farmacéutico Antoine Peychaud, se salió de los preparados relacionados a la salud y a la cura de enfermedades y comenzó a mezclar ingredientes buscando una bebida lúdica y social.

Dicen que utilizo una huevera para mezclar los ingredientes y que a partir de ahí la denominación cocktail tomó mucha más fuerza e identidad.

Luego aparecieron guías y publicaciones como How to mix Drinks y The Bon Vivant's Companion. Un recetario y manual para camareros donde comenzaban a publicarse las recetas de tragos para compartir entre amigos.

Las hierbas y las frutas siempre fueron protagonistas, no es un invento de ahora.

trago maripi Trago Maripí, vodka de manzana y sidra de pera, entre otros ingredientes como sello de identidad regional.

Dos tragos por Nicolás Franco

Maripí

1/2 Oz caramelo

2 Oz vodka manzana

2 Oz sidra pera

Hielo entero

Completar con tónica

Rama de canela y twist de limón.

TRAGOS FOTOS (3) 2.jpg Gin Tonic con pomelo verde y quinotos.

Gin tonic con quinotos en almíbar y pomelo verde glaseado

2 quinotos en almíbar levemente pisados

2 Oz gin London dry

Hielo entero

Tónica

Gajo de pomelo verde glaseado