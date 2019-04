Dos motochorros ofrecieron pagar $7 mil para evitar ir a la cárcel

“Si en todos los casos de robo simple, el juez concede una probation –suspensión del juicio a prueba-, por qué no con estos imputados”, indicaron ayer fuentes judiciales cercanas a la defensa pública.

Sin embargo, la fiscalía rechazó el pedido por considerar que si bien fue un robo simple, el hecho fue cometido con una violencia desmesurada y que, aunque las lesiones que sufrió la víctima fueron leves, le trajeron consecuencias importantes.

Por otra parte, la víctima estuvo presente en la audiencia y no dio su consentimiento.

Pautas de conducta

Además de la reparación económica, los imputados están dispuestos a cumplir ciertas pautas de conducta como fijar domicilio, presentarse todos los meses y por un año en la Oficina Judicial, no cometer nuevos delitos y evitar acercarse al damnificado.

“Yo solo espero que los metan presos, no quiero una probation. No me interesa el dinero, ni es por dinero que reclamo justicia por mi hijo. Lo hago porque fue alevoso lo que le hicieron. El daño que le causaron, cómo lo golpearon”, sostuvo Daniel Gragetto.

En diálogo con LM Cipolletti, consideró que estos pibes son un peligro y confió: “Espero que alguna vez se haga Justicia”.

Por los golpes, su hijo tuvo comprometido uno de sus ojos y tuvo que ser operado. Le dieron el alta pero no se descarta que tenga que ser nuevamente operado. Todavía no puede superar lo que le pasó, pero inició terapia e intenta seguir con su vida.

“No fue que le robaron el celular, fue el daño que le hicieron y puede que haya una segunda operación. En 30 días más lo sabremos”, acotó su padre.

A la defensa pública le resulta esperable que sea terrible para un padre que le peguen a su hijo, pero recaló en el dato objetivo de las lesiones certificadas por un médico forense, que fueron leves.

De la audiencia participaron el defensor Juan Pablo Piombo, mientras que por la fiscalía estuvo presente Giovanna Moro. El jueves próximo, el juez Marcelo Gómez deberá resolver el planteo, es decir, si los imputados van a juicio o acceden a una probation.

