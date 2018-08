Esta semana unas 460 parejas de distintos países colmaron las primeras fases de la competición que se realizó en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agustina (23) y Sebastián (22) desplegaron todo su esplendor y sensualidad en la denominada competición de pista y lograron llegar hasta la gran final. Primero accedieron a la semifinal junto a otras 140 parejas, luego a las rondas preliminares para finalmente bailar en el mítico estadio Luna Park en la final. Con un puntaje de 8,9 se alzaron con el cuarto puesto, al igual que en el 2017. Se quedaron con ganas de subir algún escaloncito en la competencia, pero se mostraron felices de haber sido reconocidos, una vez más, por el jurado de especialistas.

“El tango de pista es el baile de salón típico. Este año hubo un récord de parejas, con 460, y en la final competimos 38 duplas de bailarines. Yo arranqué a bailar a los 7 años, por una cuestión familiar, y no paré más. Primero fue todo como un hobby, pero con el tiempo me perfeccioné, competí y ahora le dedico mi vida a esto”, relató Sebastián en diálogo con LM Cipolletti.

Carla Rossi y José Luis Salvo, de la Ciudad de Buenos Aires, se quedaron con el primer lugar de la disciplina. Carlos Estigarribia y Dana Zampieri, de Córdoba, fueron segundos y en el tercer puesto hubo un empate entre Diego Chandia y Suyay Quiroga ( Choele Choel) y Maksim Gerasimov y Agustina Piaggio (Tierra del Fuego).

Con casi una década de experiencia, la pareja cipoleña se abre camino al mundo y ya recorrió varios países ofreciendo shows y capacitaciones. “En el 2014 recorrimos Italia durante dos meses, y venimos de una gira de once meses por Medio Oriente y Europa. Toda la organización es de forma particular, no tenemos representantes. Nos instalamos en una ciudad cabecera donde ofrecemos clases durante la semana y los fines de semana recorremos las ciudades de los alrededores”, contó.

El interés por el baile emblema de Argentina se pierde en el país, pero se incrementa en el exterior. “Se nota mucho interés por el tango en el resto del mundo. En los primeros cinco puestos (de la modalidad escenario), cuatro eran extranjeros. De hecho, los campeones son rusos, los subcampeones colombianos y recién en el tercer puesto hubo argentinos”, contó Sebastián. El bailarín pidió “valorar un poco más lo nuestro y renacer las milongas locales. El tango es una pasión, y es divertido al igual que cualquier otro baile. La sensación que te da, con el sólo hecho de poder abrazar a tu pareja unos minutos, no se puede describir, llena el alma”.