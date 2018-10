Todo comenzó el domingo a las 3.30 de la madrugada cuando los jóvenes se estacionaron a unos 100 metros del río para tomar algo y escuchar música. Si bien notaron que se había levantado viento y que, consecuentemente, los árboles se movían enérgicamente, nunca imaginaron que serían parte de una experiencia de otro mundo.

"Algo desde el cielo alumbró el auto con una luz blanca y potente, todo en el interior del auto se apagó, incluyendo los dos celulares y el vehículo comenzó a vibrar. Fue un momento que no quiero volver a vivir jamás en mi vida. También se escuchaba un silbido pero no era del viento, sino de otra cosa, no sé cómo explicarlo. Yo intenté bajarme pero cuando quise hacer pie, no pude, y tuve que dar un salto. Los dos corrimos hacia los árboles pero no pudimos ver su forma. Era una luz tipo LED", relató el conductor a un portal digital de Huergo.

Luego de 20 minutos refugiados en la vegetación, volvieron al auto pero la batería "estaba muerta" y tuvieron que arrancarlo a empujones. "No queremos dar nuestros datos porque la gente lo primero que va a decir es que estábamos borrachos o drogados, lo que vimos y nos pasó no es joda ni algo lindo", agregó el joven.

A su vez, los medios de la localidad rionegrina salieron a las calles a consultar a los vecinos sobre lo sucedido y muchos de ellos contaron sus propias experiencias en relación al tema. Aseguran que no es la primera vez que sucede y que es un lugar en el que "siempre suceden cosas raras".

LEÉ MÁS

Misterio: vecinos de Chos Malal dicen haber visto un plato volador

Una extraña luz en el cielo causó pánico en México y Estados Unidos