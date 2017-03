Diomedi: "Yo no tengo la solución para todos los problemas"

El flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro, Alberto Diomedi, habló con LM Cipolletti sobre diferentes temas que hacen a la fruticultura.

El funcionario marcó en primer término que aún no se ha nombrado a ninguna persona para que ocupe el lugar dejado por él como secretario de Fruticultura. “No tenemos nada confirmado, estamos viendo. Por lo pronto estoy yo a cargo. Tiene que ser un productor o una productora, pero no está decido absolutamente nada”.

Luego habló sobre la actualidad del libro blanco de la fruticultura. En ese sentido, aseguró que “va bien, excelente. Estamos enviando documentación requerida por las autoridades nacionales y en los próximos 20 días tendremos las novedades que todos esperan, pero estamos adjuntando detalles que pide Nación para acordar. Por lo pronto tenemos muchos adherentes, voluntarios a toda esta movida, con muy buenos porcentajes”.

Diomedi se refirió también al frutazo que realizaron los productores la semana anterior en la zona de los puentes carreteros. “Es compleja la situación. El Alto Valle a consecuencia de las situaciones climatológicas ha tenido una merma importante en cantidad de kilos y calidad de fruta, entonces el mercado está sobreofertado de fruta de calidad media-baja, y de calidad buena no hay. Entonces lo que no se puede vender es la que se está ofertando y la queda en la planta no se vende porque no tiene calidad comercial. Tienen (los productores) todo el derecho del mundo de hacer el regalo que están haciendo, pero en el mercado la fruta que no tiene valor no tiene valor, hay que tener un protocolo y esto hace que esta calidad de fruta no sea requerida. Es lamentable, pero marca una situación”, dijo.

La solución llega con el consenso

El ministro Alberto Diomedi destacó que su trabajo es en conjunto con los productores, a través de la Federación. Sobre su relación con los chacareros dijo que no se modificará a pesar del cambio de autoridades. “Sigue siendo buena, excelente. El tema es que yo no tengo la solución para cada una de las cosas que sugieren o los problemas que tiene la actividad. La solución es a través del consenso entre todos, no de uno solo”, afirmó.