Y agregó: "En el día de hoy se registraron dos personas fallecidas. Un hombre de 71 años con antecedente de viaje a España que presentaba diabetes y obesidad y un hombre de 53 años que era contacto estrecho".

Distrito por distrito del país:

- 30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- 30 en Provincia de Buenos Aires

- 9 en Chaco

- 7 en Córdoba

- 4 en Tierra del Fuego

- 3 Santa Fe

- 1 en La Pampa

- 1 en Neuquén

- 1 en Santa Cruz

Los casos actualizados, provincia por provincia:

Panorama del país

Con los casos conocidos este martes, ya son 387 los positivos registrados en la Argentina, incluidos los seis fallecidos y cuatro pacientes que se recuperaron y fueron dados de alta. La zona dominante de infección continúa siendo la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que aportaron 30 casos cada una. En tercer lugar estuvo Chaco, con 9 nuevos enfermos, en una confirmación de que esa provincia está muy sacudida por este virus.

Más allá del impacto que tiene ver que las cifras doblan a las de los últimos días, las autoridades sanitarias no se muestran sorprendidas, sino que entienden que es lo esperable. Incluso, afirman que desde ahora es posible que todos los días empiecen a aparecer casos en gran número porque se descentralizaron las pruebas: antes iban todas al Malbrán, en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora están distribuidas en otros seis laboratorios de todo el país. Según confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en poco tiempo la idea es llegar a 35 centros distribuidos en toda la Argentina que hagan las pruebas para evaluar contagios.

De los 87 casos, la mayoría responde a personas que estuvieron recientemente de viaje en zonas virales o que mantuvieron contacto directo con personas que llegaron del exterior. Sin embargo, hay 25 casos que están en estudio para determinar su origen, aunque no se descarta que se trate de más casos que respondan a una "transmisión comunitaria", como lo definen desde Salud. Que no es, ni más ni menos, que el contagio desde gente con o sin síntomas pero que no sabe cómo es portadora del virus. Por eso, el gobierno nacional, como también los provinciales y municipales, insisten en que la población respete el aislamiento obligatorio dado que es la mejor manera, "la mejor vacuna", para frenar la pandemia en el país.

Dos hombres que estaban internados por coronavirus murieron durante el martes, uno en Chaco y el otro en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, con lo que suman seis las víctimas fatales en la Argentina. El fallecido en Chaco tenía 53 años, estaba en terapia intensiva desde hacía 10 días y no tenía enfermedades preexistentes. La víctima de Mar del Plata tenía 71 años y había regresado de España el 9 de marzo, donde estuvo visitando a su hija. Murió tras 14 días internado, 12 de los cuales estuvo asistido con respirador.

