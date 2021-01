Di Tella no quiere el toque de queda nocturno en Cipolletti

El intendente Claudio Di Tella contó que va a peticionar a las autoridades provinciales la posibilidad de no aplicar el decreto nacional que restringiría la circulación nocturna de personas no esenciales a partir de las 23. Dijo que el foco hay que ponerlo en las juntadas clandestinas y no es limitar el mercado gastronómico.

"Creo que hay que concientizar fuertemente a los jóvenes y a sus padres, que son los responsables, quienes piensan que la pandemia terminó. Esto va a seguir por un largo tiempo más. No hay que relajarse para no afectar a la gente que se está cuidando, con un sentido solidario. Nadie dice que no se junten al aire libre y con el máximo de personas permitido, pero que se haga con los protocolos. Esto no es joda", afirmó Di Tella.

Agregó que no todas las ciudades tienen las mismas características en la provincia por eso es importante una evaluación por distrito.

"Sí tenemos que trabajar fuertemente con las juntadas clandestinas pero también necesitan que exista un compromiso de la justicia porque nos pasó de llegar a un domicilio con una denuncia de vecinos, con la policía y los inspectores municipales y no poder entrar a constatar que había una reunión ilegal. Si no tenemos su participación para constatar que se infringe una restricción penal, después se dice que los municipios no controlamos, y no es así. Controlamos, pero llegamos hasta esa instancia", cuestionó el mandatario cipoleño.

Otra muerte por COVID: ya son 27 en la ciudad

El 8 de diciembre hubo un quiebre sanitario el Cipolletti

Con respecto a lo sanitario, Di Tella expresó que detectaron un quiebre el fin de semana del 8 de diciembre pasado por múltiples causas. Hasta ese momento los casos venían en continuo descenso en la ciudad, pero luego la curva volvió a subir, de manera lenta y constante.

"Pasó porque la mayoría de la gente abandonó los protocolos, se relajó por la flexibilización de las actividades. Si bien no se realizaron los viajes ni fiestas de egresados, no quita que los jóvenes no se hayan juntado para festejar su egreso. Ese aumento de casos en jóvenes que en su mayoría fueron casos asintomáticos hizo que el virus llegue a sus domicilios y aumente en personas mayores", relató el intendente a la radio universitaria

Afirmó que se pudo comprobar que en los 14 días entre el 8 de diciembre y el 21 de diciembre es el momento donde empiezan a aumentar los casos en Cipolletti.

"Entre las fiestas del 24 y 31 empieza a haber aumentos importante; en diciembre teníamos 80 casos y pasamos a tener 220 ahora. La ocupación de camas esta bien, no hay faltantes en la ciudad", contó.