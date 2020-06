En diálogo con LMCipolletti, advirtió que antes de los policías, hubo otra mujer aojada con una criatura en ese lugar y no tuvo quejas de ningún tipo.

Recordó que el Municipio acondicionó ese espacio, a pedido del Ministerio de Salud, para que se alojen a los pacientes con Covid-19 que no presentan riesgo de vida.

"Armamos toda la infraestructura que se solicitó en la planta baja. Ese era el espacio asignado, con sus instalaciones en perfectas condiciones. Y las filmaciones de los policías no muestran esta realidad. Se corresponden con el depósito de los colchones y los baños del primer piso que están en reparación", sostuvo el intendente.

Por eso, Di Tella sostuvo que lo que denuncian los policías "no es cierto".

En línea con el planteo que realizó la dirección del hospital local, Di Tella agregó que se les proveyó de todos los insumos -agua, comida, ropa de cama y colchones nuevos- y aclaró que la comida que reciben es la misma que consumen el personal de Salud y otros pacientes.

"El hospital les proveyó todo, y el Municipio también. Obviamente que no es grato estar aislado, menos en un lugar que no sea su casa. Pero es lo que toca en esta situación de emergencia. Y se les dio todas las garantías para que estén bien. El lugar está muy bien calefaccionado y la comida no es de segunda ni de chatarra, es lo que come la gente del hospital", manifestó.

Y reparó en el video: "El reclamo es llamativo, porque se ha hecho todo el esfuerzo para dejar ese lugar en condiciones. Y me parece tendencioso, porque el video no muestra toda la realidad. Lo sectores asignados están totalmente equipados para esta situación".

Recordemos que los policías que manifestaron el reclamo dijeron que los trataban como perros. Son tres los internados en ese centro sanitario alternativo.

El otro establecimiento acondicionado para la emergencia es el de la delegación municipal de calle Arenales que se destina a la atención e internación de pacientes que cursan otras enfermedades pero no revisten gravedad.