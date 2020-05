Tres policías cipoleños con diagnóstico de COVID-19 que fueron internados en aislamiento en la sede de la Escuela de Suboficiales, denunciaron que el lugar no cumple con las condiciones mínimas de salubridad. “Nos encerraron y tiraron acá como perros. Esto era una escuela donde pusieron unos colchones y pretenden que vivamos así. No nos están cuidando, ni a nosotros ni a nuestras familias”, cuestionaron.

Dos de ellos están vinculados de forma directa al foco de contagios que se produjo en la Subcomisaría 82 de Las Perlas y se encontraban internados en el Policlínico Modelo. Sin embargo, como no presentan complicaciones de salud, se decidió trasladarlos al edificio ubicado en la esquina de Fernández Oro y Sáenz Peña. Allí se encontraron con otro compañero, perteneciente a la Brigada de Motoristas que se contagió al concurrir a la Subcomisaría 82 para arreglar un cuatriciclo.

La escuela había sido acondicionada en marzo para recibir a los pacientes infectados o sospechosos sin complicaciones, y hasta el momento no había sido utilizada. Actualmente, el edificio está completamente vacío y solo lo resguarda un oficial de guardia. Los agentes aseguran que no hay asistencia sanitaria fija y reciben un llamado telefónico diario como forma de monitoreo.

“Dos de nosotros llegamos el viernes y ya había un compañero desde el jueves. No tenemos calefacción, agua caliente, ni duchas. Los baños tienen todas las ventanas rotas y no están limpios. Solo nos traen el almuerzo y la cena, la misma que se entrega a los pacientes del hospital. Hoy (por ayer) nos dieron para comer un poco de puré y medio bife. No hay desayuno ni merienda, y nos dieron media tira de paracetamol por si tenemos fiebre. Ese es todo el cuidado y protección que nos ofrecieron”, cuestionaron los uniformados.

Indicaron que lo más urgente y peligroso es la falta de calefacción, ya que podría provocar alguna afección respiratoria que agrave aún más la situación.

“Mientras estábamos en el Policlínico, nos atendían bien, estábamos cuidados. No entiendo por qué nos mandaron acá si todos tenemos obra social. Acá, si nos pasa algo, si alguno se complica, no se entera nadie. Somos pacientes con un virus que nadie sabe cómo afectará nuestra salud y debemos tener atención médica constante”, se quejaron los agentes. Entienden que ese lugar, con esas condiciones tan precarias, nunca podría haber sido habilitado por Salud.

310520-p2-f1a(SCE_ID=429143).jpg

3 Los agentes policiales internados en el edificio en la Escuela de Suboficiales.

Las familias

Agregaron que sus familias también están aisladas en sus casas por al menos dos semanas y que también se sienten abandonadas. “No pueden salir a ningún lado y no se acercó nadie a ofrecerles algún tipo de asistencia. Ni siquiera tienen a alguien que les compre un poco de pan. Solo reciben un llamado por teléfono todos los días preguntando si tienen síntomas, porque tampoco los quisieron hisopar. Ese es el monitoreo del que hablan. Pueden ser enfermos asintomáticos y nadie se entera”, comentaron.

El reclamo por hisopados es común, pero el protocolo de caso sospechoso no recomienda el análisis de COVID-19 si no se presentan síntomas.

Los uniformados aseguraron que ayer, ante sus reclamos, se acercaron al lugar autoridades de Salud y la Policía para conocer cuáles eran las necesidades. “Sentimos que esto es inhumano, ninguno de nosotros se contagió porque quiso. Lo ideal sería poder volver a la clínica porque allí nos sentíamos cuidados”, advirtieron.

Policías de Cipolletti con coronavirus denuncian abandono

89 Las personas afectadas o en riesgo por el brote

Por el brote en Las Perlas hay cinco agentes con coronavirus y 14 infectados en Neuquén por vínculo estrecho. Además, en Cipolletti hay 70 aislados. Los uniformados tienen miedo de que les hagan un sumario. “Trabajamos en condiciones que no son las mejores, y con el miedo de que si reclamamos nos castiguen”, afirmaron.

Enojados por las críticas de Salud

La directora del hospital cipoleño, Claudia Muñoz, indicó que tras la investigación epidemiológica se conoció que ni los policías que prestaban servicio en la Subcomisaria 82 de Las Perlas ni los empleados del Ipross cumplían las normas sanitarias preventivas, incluso compartían el mate, y cuestionó esa actitud.

Los policías infectados, en tanto, se defendieron. “Somos conscientes de que algunos compañeros compartieron el mate, pero tienen que saber que la oficina donde trabajamos es muy pequeña, y estamos seis personas ahí dentro, respirando el mismo aire, comiendo en la misma mesa e incluso usando el mismo baño. Nadie nos llevó barbijos ni alcohol en gel, y hasta que no hubo contagios no se hacían desinfecciones. Ahora todos nos juzgan, pero nadie nos dio las herramientas para prevenir”, relataron.

310520-p2-f2(SCE_ID=429230).jpg

Tres casos nuevos en Cipolletti y ya son 12

Cipolletti sumó otros tres casos positivos de coronavirus y llegó a los 12 pacientes activos de la enfermedad, internados en centros de salud y edificios habilitados para recibir personas sin síntomas graves. A nivel provincial, fueron cinco los casos nuevos, con otros dos contagios en Roca.

El Ministerio de Salud destacó ayer que con un alta en Chimpay, el Valle Medio ya no tiene casos, pero en Cipolletti y Roca crecen los contagios luego de los focos de infección en comisarías. Además del brote en Las Perlas, en Roca ya son cinco los agentes que dieron positivo de COVID-19 y 50 los efectivos que fueron aislados en forma preventiva.

Los especialistas de Provincia consideran que la situación en Cipolletti está controlada. Más allá de la cifra de contagios, contemplan que no hay personas graves y que se implementa rápidamente el aislamiento para mitigar la dispersión del virus en la comunidad.

En ese contexto, resaltaron que ayer se descartaron nueve posibles casos de personas con síntomas compatibles o contacto estrecho con contagiados. A nivel provincial, fueron 52 los análisis que dieron negativo.

Actualmente, hay 75 casos activos en todo Río Negro. Bariloche tiene 28 pacientes, en Roca hay 24, cinco en Huergo, dos en Dina Huapi, y uno en Lamarque, Cervantes, Allen y Barda del Medio (internado en Cinco Saltos). A ellos, se suman los 12 contagiados en Cipolletti.

Por otro lado, son 298 las personas que se recuperaron de coronavirus en Río Negro. En Cipolletti suman 23.

LEÉ MÁS

Qué actividades comenzarán a trabajar desde el lunes

Pasaron 70 días y volvió a abrazar a sus hijos tras superar el Covid-19