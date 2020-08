Detectan casos de coronavirus en un banco y una farmacia

“De inmediato se aisló a todo el personal del banco, alrededor de 10 personas, y se realizó una doble desinfección del local. Luego de la sanitización, se impusieron guardias con trabajadores provenientes de otras sucursales para no suspender el servicio bancario, ya que se trata de una labor esencial para la comunidad y no puede cerrar sus puertas”, comentó Rodríguez. Añadió que hasta el momento no se conocieron más casos vinculados a ese empleado.

Otro caso afectó esta semana a la farmacia Bancaria, ubicada sobre la calle Roca 865, entre Brentana y Sáenz Peña.

“El lunes una empleada de la farmacia dio positivo para coronavirus y al igual que en el banco se tuvo que aislar a todos los trabajadores del lugar, unas 7 personas, consideradas contactos estrechos. Por fortuna ninguno de ellos presentó síntomas aún y hasta que eso no pase no se les podrá hacer el hisopado, pero de igual forma deberán cumplir con el aislamiento preventivo por dos semanas”, contó Rodríguez.

farmacia Farmacia Bancaria sigue atendiendo con empleados provenientes de otras sucursales.

Dijo que había solicitado a Salud la posibilidad de cerrar la sucursal, pero se le indicó que las farmacias son servicio esencial en tiempo de pandemia y hay que buscar la forma de cumplir con la labor, por lo que se solucionó trayendo personal de otras sucursales de la región, desde ciudades como Cinco Saltos, Allen y hasta de General Roca.

“La empleada está bien de salud, sólo presentó un poco de fiebre y pérdida del olfato. Pero se encuentra en su casa cumpliendo con el aislamiento al igual que el resto del personal, con seguimiento del hospital”, añadió Rodríguez.

Sobre el cierre de la farmacia durante el día jueves explicó que no estuvo vinculado al caso de coronavirus sino al arreglo de una cañería cloacal del edificio donde se encuentra el local que desemboca justo en medio del salón comercial.

En el parte del hospital del jueves se informó que Cipolletti tiene 93 casos activos y 283 personas aisladas.