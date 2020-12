Desalojaron a Benedicta, la mujer víctima de violencia de género

Con un gran despliegue policial, desalojaron este viernes a Benedicta Parra, la mujer de Cinco Saltos que denunció a su ex marido por violencia de género, pero para la Justicia cipoleña no tiene ni tendrá derecho alguno sobre ese predio. La orden se concretó esta mañana y Benedicta quedó prácticamente con lo puesto. "Alcanzó a sacar un ventilador, una planta y un bolso con ropa. Todo lo que tenía, desde hace 25 años, quedó adentro de la casa", dijo Marina Sánchez, su vecina y compañera de la agrupación Fol (Frente de Organizaciones en Lucha).

El procedimiento se concretó en un domicilio de la calle Primera Junta 850, de la vecina localidad. Afuera quedó Benedicta, sin poder hablar. Se encontraba muy angustiada y le sangraba la herida de una operación reciente que todavía no cicatriza del todo. Algunas vecinas le habían acercado una silla y un vaso de agua para no dejarla sola en su peor momento.

Las vecinas que acompañaban a Benedicta cuestionar que haya tanto despliegue para desalojar a Benedicta, mediante la presencia de cuatro patrulleros en el lugar y algunos gendarmes. "Fue muy tremendo todo, la desalojaron sin ofrecerle una vivienda ni otra alternativa. Benedicta quedó en la calle, y no sabe adónde ir", comentó Marina, indignada.

El fallo de la Cámara Civil estableció que la exclusión que dictó el juez Benatti quedó firme porque en la audiencia de apelación la mujer aceptó que la vivienda no le pertenecía y prometió que se iría en abril pasado. Aseguró, además, conocer la situación de discapacidad de su ex marido y la necesidad que él tiene de trabajar en el taller.

Vecinos y compañeros de la agrupación FOL decidieron realizar un acampe en el lugar hasta que haya una solución, en apoyo a la mujer víctima de violencia de género, que quedó en la calle. "Por ahora, solo han respondido con la fuerza del Estado. Y no la pueden dejar así. Benedicta está con muchos problemas de salud y no tiene adónde ir", insistió Marina.

En plena pandemia, la sentencia del juez Benatti quedó firme en junio pasado cuando la Cámara Civil le dio la razón al ex marido de Benedicta, que es un hombre que está ciego y necesita volver a su casa porque en ese mismo predio está el taller mecánico donde trabaja. La propiedad le pertenece, ya que la heredó de sus padres. Luego se fue a vivir con su esposa, aunque terminaron divorciados y con denuncias de violencia cruzadas.

Desalojaron a Benedicta 02 (1).jpg

Un fallo polémico

El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil destacó que hubo denuncias mutuas entre Benedicta y su ex marido, pero sin la existencia de actos de violencia física. Incluso se describieron roturas de vidrios, insultos y el choque de un automóvil. El hombre y la mujer se divorciaron y en un acuerdo de mediación ella se quedó “transitoriamente” con la casa. Sin embargo, quedó claro para la Justicia que esa vivienda (y el taller) son un "bien propio" del hombre.

Los jueces consideraron, además, que en el caso el “sujeto más vulnerable” es el ex marido de Benedicta, una persona con discapacidad, que depende de su trabajo en el taller mecánico para poder afrontar los gastos de su enfermedad, y quien -en definitiva- es propietario de la vivienda (lote) en discusión.

"Aquí la cuestión no es dirimida bajo tales parámetros discriminatorios, por el contrario, se pondera la necesidad y situación del sujeto más vulnerable en el caso concreto y de modo cautelar (es decir, no definitivo), agregando que el sujeto frágil no siempre resulta ser una mujer por el solo hecho de ser tal", dice el fallo respecto del reclamo de perspectiva de género que realizó la mujer.