Deportes LMCipolletti Lionel Messi Volvió a ser feliz: Messi dejó atrás su lesión, sumó minutos y marcó un gol para el Inter Miami

El '10' ingresó en la segunda etapa y fue clave para que el elenco de Javier Mascherano le gane a LA Galaxy. Qué dijo el entrenador tras el partido.







El Inter Miami volvió a contar con su principal carta en el plantel y volvió a sonreír con el regreso de Lionel Messi que este sábado jugó ante LA Galaxy y jugó como si no hubiera atravesado una lesión muscular. Si bien está de regreso el jugador no fue de la partida pero ingresó en los minutos finales para empezar a ganar ritmo tras el parate.

El astro rosarino ingresó al campo de juego cuando el entrenador Javier Mascherano dio la orden para que dispute el complemento del partido. Lo llamativo es que a pesar de la inactividad Messi fue la clave para romper el partido Y se sustenta al ver que el '10' se despachó con una asistencia y un golazo a los 83 minutos para poner al equipo en ventaja y contribuir con la victoria del Inter por 3-1.

Luego del encuentro disputado en condición de local, el entrenador Mascherano se refirió a la situación de Leo: “Messi no estaba 100% cómodo, pero con el correr de los minutos se fue soltando cada vez más. Hay que ver cómo terminó de la fatiga, lleva solo dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito. Los tres entrenamientos fueron buenos. Con el correr de los minutos lo vi mejor, pero hay que ver cómo amanece, ver día a día”.