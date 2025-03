Sergio Vigil en Cipo: "No hay nada más lindo para mí que estar con los colegas de la vida"

"Las sensaciones son de entusiasmo, no hay nada más lindo para mí que estar con los colegas de la vida, colegas de docencia, colegas del deporte, colegas de la educación física, y lo que deseo es que podamos disfrutar un viaje en equipo, un viaje olímpico en equipo, que es un poquito el tema de la charla, y poder nutrirme de toda esa energía que tiene el docente”, aseguró a LMCipolletti.

La palabra hacia cada profesional o estudiante presente fue de mucho peso, ya que el entrenador comenzó desde las raíces, las bases del trabajo, hasta los éxitos logrados para que esto sirviese como ejemplos para cada uno. “Por supuesto que también a veces, como consecuencia, ese profesional puede convertirse en un profesional que va a un Juego Olímpico, pero lo que tiene que quitar el sueño es el descubrir ese ser olímpico y ayudar a descubrir a niños y niñas a ese ser olímpico”, comentó.

Abriéndose paso entre el público, Cachito bajó del escenario y transmitió desde otro punto el significado de ser un deportista o un profesional en el deporte, haciendo entender también que los resultados a veces no lo son todo. “No necesariamente que entendamos que una persona olímpica es solo el que fue a un Juego o al que logró algo en un Juego Olímpico, el logro más grande es encontrar ese campeón en el interior, el que tiene cada uno y de eso se trata ser un ser olímpico", agregó.

WhatsApp Image 2025-03-06 at 12.00.18.jpeg

Con un legado olímpico marcado y con una gran llegada a sus equipos con los que supo lograr hazañas, Vigil trajo esos valores al Complejo Cultural para que cada docente descubra en su labor diaria que también puede tener un gran equipo. "Por supuesto, y que cada colega pueda descubrir con los equipos que tiene su Dream Team, porque a veces pensamos que el Dream Team es algo que existe en uno o dos equipos en el universo. No, el Dream Team está muy cerca tuyo y generalmente es el equipo en el que te toca estar y esas personas con quien compartís todos esos días”, enfatizó.

Además de su charla motivacional, Vigil tuvo un momento donde fue entrevistado por un viejo conocido, Alejandro Klappenbach, periodista de la cadena ESPN, con quien rememoró anécdotas. El encargado de abrir las Jornadas, mostró comodidad con la ciudad y la actividad planteada, pero no podrá quedarse al evento mayor: la Corrida. "Tengo que pegar una vuelta rápida porque tuve un tema de salud con mi esposa pero espero que el año que viene, que se cumplen 40 años de la carrera de 10 kilómetros, venir a correrla”, manifestó.

Si bien su vuelta se dio a Buenos Aires en el mismo día, Cacho prometió retornar el próximo año, pero no para ver desde afuera a los atletas, sino para formar parte del pelotón de corredores que transitan las calles de la ciudad. “Me encantaría, a mí me gustan mucho las carreras de lo que son resistencia, que hoy ya casi es de velocidad la de 10 kilómetros. Y me encantaría comprometerme a venir el año que viene a correrla”, concluyó.