San Martín y la ilusión de pelear arriba con su capitán Martín Cassano

Más allá del resultado positivo, con un gol que llegó por una falla del arquero rival, el capitán le reconoció aptitudes al Trueno Verde. "Ellos tuvieron chances claras, tienen delanteros muy picantes que te pueden convertir en cualquier momento. A nosotros un error del arquero nos benefició y pudimos mantener el resultado", explicó.

El comienzo del León fue con empate ante San Sebastián en condición de visitante, algo que no los dejó del todo contentos. "La primera fecha nos dejó un gusto amargo. Veníamos ganando 2 a 0, no lo pudimos cerrar y terminamos empatando. Pero bueno, fue un punto en cancha visitante, a veces es difícil", analizó.

Hasta el momento, con los cuatro puntos obtenidos, San Martin es el puntero de la zona Oeste, posición que buscan mantener. "El análisis es bueno, el equipo se complementó con gente nueva que trajo muchas soluciones en comparación con el torneo pasado. Estamos laburando y enfocados todos en el mismo objetivo, que es clasificar", afirmó Cassano.

El cuatrimestre pasado estuvieron muy cerca de avanzar de fase y en esta oportunidad no quieren volver a quedarse en las puertas. "Nos quedó la espina de no clasificar por un punto en el Apertura. Ahora la idea es no cometer esos errores, tratar de afinar en los momentos que tenemos que sacar puntos y no perderlos", sumó.

Conociendo el fixture, el capitán del equipo sabe que hay que pisar fuerte en el arranque del torneo. "Nos dimos cuenta que en las últimas fechas vamos con los rivales que en teoría son los más complicados, además de quedar libres. Hay que tratar de sumar siempre de local, cuando se pueda tres puntos y después ir a sacar puntos de visitante", manifestó.

El objetivo es claro para los del Barrio Don Bosco y eso es algo que transmite el entrenador. "Lo que tiene Dani, y que hay que recalcar, es que es simple con lo que quiere, no te va a volver loco. Eso hoy tiene mucho que ver porque el fútbol cambió mucho. Hay técnicos que te dan muchas vueltas y eso puede confundir a los chicos, pero su mensaje es claro", comentó sobre el DT.

El equipo se armó bien para esta segunda etapa del año y con la ayuda de Olea apuntan al juego con tenencia de pelota para cerrar los partidos."Tenemos jugadores que se sumaron a los que estaban, muchos con buen pie, entonces la idea es jugar, con fluidez y dinámica. Vamos a buscarlo", mencionó.

Martín tuvo propuestas para marcharse de San Martin en el mercado de pases. Sin embargo, optó por quedarse. "La verdad que estoy muy contento y agradecido con ellos, con el cuerpo técnico y a la dirigencia que siempre confió en mí", declaró.

La comodidad del capitán es total. No solo con el cuerpo técnico y dirigencia, también con sus compañeros. "Estoy cómodo, me gusta, hay un buen grupo de chicos jóvenes. Si les puedo dar una mano en lo que pueda se la voy a dar. La idea es esa, que los chicos se nutran, son el futuro del club. Tenemos buenos pibes, buenas inferiores y se está armando algo lindo", agregó esperanzado.

A propósito de su capitanía en el Clausura, es una situación sorpresiva que llegó después de mucho esfuerzo. "Es un privilegio que me hayan nombrado capitán así que voy a seguir trabajando, tratando de no faltar a ningún entrenamiento, cosas que digo siempre y que son detalles del fútbol que te hacen lo más profesional dentro de lo que estamos. Es lo que te hace crecer para pelear la clasificación", aseguró.

El sacrificio como referente es algo que quiere trasladarle a los jóvenes, más allá de lo que puede aportarles desde lo futbolístico. Cassano sabe también que debe acoplarse a los más chicos del grupo. "Nosotros nos tenemos que amoldar a ellos, ayudarlos y acompañarlos, pero los protagonistas tienen que ser ellos. Tienen una edad linda, muchas ganas y fuerzas", subrayó el capitán.

Las ganas se contagian desde el campo de juego hacia los hinchas que hoy deciden volver al Don Bosco y acompañar de visitante. "Tuvimos lindo marco de púbico, y eso que recién estamos arrancando. El torneo pasado también arrancamos bien y la gente se contagió. Por ahí el cambio de juego llevó a la gente de nuevo. San Martín es un club que lleva gente y está bueno que se reactive", concluyó Martín.

Entrevista por Juan Pablo Andrez