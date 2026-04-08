Polémica en el Club Cipolletti por el futuro del tenis

La dirigencia del club y referentes de la disciplina en cuestión tienen diferentes visiones sobre los pasos a seguir.

La dirigencia convoca a una asamblea para tratar la construcción de un polideportivo en el actual espacio de tenis.

La dirigencia del Club Cipolletti , encabezada por Luca Mancini , se ha mostrado activa desde que asumió con diferentes obras y propuestas. En ese sentido, convocó a una asamblea general extraordinaria para tratar diferentes temas, entre ellos la construcción de un polideportivo en el actual espacio de tenis "con el objetivo de ampliar la capacidad de deportes actuales y atraer nuevas disciplinas".

La reunión está convocada para el 17 de abril a las 19, con la idea de que se consideren y aprueben las nuevas propuestas.

Desde algunos referentes del tenis, entienden que esta idea "hubo reuniones y ellos dicen que van por las vías legales. Nuestro planteo es que no se puede sacar una actividad para poner otra. Yo entiendo la problemática de otros deportes, pero no a costillas de otra actividad. Nos duele llegar a esta instancia, el proyecto está buenísimo, pero desarrollalo en otro lado".

Quien respondió sobre esta inquietud es Juan Manuel de Llamas, que dejó en claro su postura y la de su gente.

juan de llamas

"A mi me parece que antes de llamar a Asamblea hay que consensuar y hablarlo. No hay un plan B tampoco. Entiendo que de siete canchas sacan cuatro, cortan la parte de tenis al medio. Somos un club que hace torneos nacionales, el referente más grande de la Patagonia como Mariano Hood se formó acá. Yo entiendo lo de otros deportes, pero tiene que desarrollarse quemando otra actividad", aseveró.

"El problema de infraestructura es a nivel ciudad, no solamente el club. Pero no es cuestión de sacarle la cancha a otro deporte, es sentido común. No hay que olvidarse que es un club social, no es privado esto, no es solo cuestión de plata esto. Si vamos a actividades rentables, creo que lo único es la pileta de natación", finalizó.

LMCipolletti fue a consultarle a Mancini directamente y el presidente del club dio su parecer.

"El tenis da en negativo. El contrato que armamos entre los chicos que están hoy alquilando y nosotros, lo acomodamos para que lo pudieran pagar. La cuota social más la cuota de la actividad encarece mucho el producto y entonces la gente se va a jugar a otros clubes. A veces ni siquiera llegan a pagar el alquiler, más allá de la buena onda que tenemos", comenzó diciendo "El Tano".

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"En 2014 un grupo de padres presentó un proyecto de hacer un polideportivo sobre cuatro canchas. Hoy básquet tiene 150 nenes jugando pero no tenemos canchas de medidas oficiales. También nos permitiría agregar de vuelta vóley, sumar el handball", agregó.

Esa obra, según relato Mancini, es de 2500 metros cuadrados y sería una obra muy costosa para las arcas del club, por lo cual el financiamiento es complejo y este recién sería un primer paso.

"Por primera vez en 100 años llamamos a una asamblea de socios para que todos sepan y elijan el futuro del club, y no que pase lo que pasó históricamente. Nosotros queremos escuchar al socio. Queremos que se elija por si o por no cada idea", aclaró el titular de la institución.

"No es que se va a sacar tenis, nadie va a tirar nada. Acá no es un deporte por sobre otro, acá va a ganar el club por la cantidad de socios que vengan. Se apruebe o no se apruebe el proyecto, no va a entrar la motoniveladora al club. Van a elegir los socios, no es decisión de uno", afirmó y añadió: "Llamamos al socio, dueño del club, para que vea los proyectos que hay, si se aprueban o se desaprueban. En caso de que se apruebe el del poli, eso habilita a la gente a buscar a la gente a buscar la plata para la obra".

Más allá de lo que pase puntualmente con el tenis, Mancini destacó que es positivo llamar a asamblea y que cada uno se exprese. "Lo bueno de todo esto es que el club recupera institucionalidad. Se levanta a la institución como tal y es la primera vez en la historia que una comisión directiva le va a dar bola al socio, lo va a escuchar", finalizó el presidente.

Los otros temas que se tratarán en la asamblea del Club Cipolletti

Según informó la directiva en el comunicado oficial, los otros temas a tratar son: el cerramiento y climatización de la pileta de verano para darle uso todo el año, creación de espacio para la escuela de fútbol con césped sintético para que haya más cupos, generar un espacio en "La Viserita" para obtener más recursos para el club, construcción de la Tienda 1926 donde está el garage por calle Mengelle y la exposición del padrón de socios para que quienes deben cuotas puedan regularizarlas.