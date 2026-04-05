Cipo y un punto muy trabajado en Mendoza

Ganaba por el gol del "Tucu" Peralta, pero Huracán Las Heras lo igualó con un golazo al minuto del segundo tiempo.

En una cancha difícil, Cipo sumó fuera de casa por primera vez en el año. Por la tercera fecha de la zona 3 del Federal A , igualó con Huracán Las Heras en Mendoza y acumula cuatro puntos sobre nueve en el inicio del certamen.

El equipo rionegrino se había puesto en ventaja antes del final del primer tiempo por el gol de Martín Peralta, pero al igual que en la derrota contra Atenas de Río Cuarto, en el debut del torneo, le convirtieron casi desde el vestuario, al comienzo del segundo tiempo.

Lo pudo ganar, también lo podría haber perdido y se llevó un punto de un estadio donde la hinchada local se hizo sentir e incluso hubo algunos incidentes tras el pitazo final.

hinchada huracán las heras

Huracán Las Heras 1 Cipolletti 1

Fabián Enríquez repitió diez de los once titulares con los que su equipo derrotó a San Martín en La Visera la semana anterior. Al igual que en el primer tiempo de ese encuentro, por la lesión de Gonzalo Lucero, el único cambio fue el ingreso de Maximiliano López.

La primera media hora fue intensa y desprolija. El campo de juego, bastante irregular, le ganó la batalla a las intenciones que mostró Cipo de atacar con jugadas colectivas.

Hubo pocos remates, apenas uno por lado y a las manos de los arqueros en ese primer tercio del partido.

Parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, porque no pasaba nada, hasta que el albinegro pudo quebrar la defensa rival. Brandon Obregón ganó una dividida ingresando al campo rival y cedió con criterio hacia la derecha, donde llegaba Martín Peralta.

Iban 41' cuando el tucumano se metió en el área y con un derechazo furibundo le venció las manos a Agüero para abrir el marcador.

foto claudio espinoza- festejo peralta cipo

Irse al descanso ganando era ideal por cómo se había dado el trámite del partido.

Sin embargo, el arranque del segundo tiempo fue nefasto para Cipo. Tras un lateral largo, Toledo pivoteó para Facundo Romero y el volante sacó un zurdazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo derecho de Crespo.

Lejos de ser una maravilla, Huracán dominó buena parte del complemento y Crespo le tapó el segundo al ingresado Salazar.

El último cuarto de hora fue igual de malo y desprolijo que la etapa inicial. Los ingresados Claudio Mosca, Fernando Pettinerolli y Ulises Romero no pudieron hacer su juego, mientras que Sebastián Jeldres entró y luchó en las pocas que tocó, pero tampoco tuvo su chance para ganarlo.

Por cómo se dio el segundo tiempo después del empate, el punto es positivo para Cipo, que deberá revalidarlo en casa cuando en la próxima fecha reciba a Costa Brava de General Pico en La Visera.

SÍNTESIS

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Juan Bonet y Aldo Araujo; Nicolás Genes y Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro y Nehuén García; Andrés Almirón, Brandon Obregón, Marco Pérez, Maxi López; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Goles: PT 41 Peralta (C). ST 1 Romero (H).

Cambios: ST, al inicio, Anderson Salazar por Genes (H), 7 Claudio Mosca por Obregón (C), 27 Sebastián Jeldres y Ulises Romero por Acevedo y López (C), 35’ F. Pettineroli por Almirón (C), 36 Giordano y L. Moya por Romero y Sandoval (H).

Árbitro: Nelson Bejas

Cancha: Estadio General San Martín