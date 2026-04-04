Cipo busca su primera victoria lejos de casa ante Huracán Las Heras

Por la tercera, el Albinegro enfrentará al Globo mendocino. Cipolletti viene de ganar en casa y Huracán todavía no pudo sumar de a tres.

Este fin de semana se juega la tercera fecha del Federal A y Cipo afrontará un nuevo compromiso de visitante. En Mendoza , Huracán Las Heras recibirá al Albinegro luego de cuatro años. El Capataz viene de una gran victoria el último fin de semana y va por su primer triunfo lejos de casa. El Globo llega golpeado tras una derrota en San Luis y buscará reivindicarse ante su gente. “Hay que traer los tres puntos, vamos preparados para el partido”, dijo a LM Andrés el “Wacha” Almirón antes de partir a tierras cuyanas.

En el estadio General San Martín , Nelson Bejas pitará a partir de las 16:15 el inicio del duelo. El juez oriundo de Tucumán contará con la asistencia de José Daniel Ponce y Agustín Marto, mientras que Rodrigo Ballestero completará el cuerpo arbitral.

Luego de sumar en La Visera el último domingo dando una gran muestra de carácter y con mejoras en el funcionamiento táctico, el equipo de Fabián Enríquez va en búsqueda de la primera victoria como visitante en el torneo. Cipo comenzó el certamen con una dura derrota ante Atenas en Río Cuarto por 3 a 1. "Como saben, el primer partido visitante tuvimos una mala cara. Nos preparamos esta semana y la semana anterior para tratar de dar vuelta eso. Lo demostramos el finde pasado, así que ahora de visitante vamos a tratar de traer los tres puntos”, aseguró el volante.

La semana se planteó de manera diferente y el semblante fue diferente. “Cambia mucho, arrancar el lunes o martes con otra cara, con otro ánimo, con otra actitud”, agregó.

Si bien hubo pruebas en la formación, el cambio obligado es el de Gonzalo Lucero, que no fue convocado debido a una molestia que requirió de estudios en la semana, luego de haber sufrido dolencias ante San Martín. En su lugar apareció entre los convocados Ulises Romero.

Los últimos cruces entre Cipolletti y Huracán Las Heras

El último enfrentamiento entre ambos fue el 18 de agosto del 2024, por la quinta fecha de la Reválida. La victoria se la quedó el Albinegro en La Visera por la mínima, con gol de Laureano Tello. Para el cuerpo técnico y para varios jugadores será la primera vez que se enfrenten al Globo mendocino. “La primera vez, es todo nuevo porque no conocíamos jugadores del año pasado. Tampoco conocemos el esquema que ellos manejan. Sí, se conocen algunos nombres, el técnico, pero todos los años cambia. Vamos a ver con qué nos salen”, aseguró el “Wacha”.

Cipo visitó al Globo por última vez en 2022, cuando compartían el mismo grupo. Aquel encuentro por la segunda fecha se jugó en abril y no se sacaron ventajas en un empate 0 a 0. El duelo fue sin público en el predio de FADEP, ya que Huracán tenía su estadio suspendido por los incidentes con armas de fuego ante Ferro de Pico.

Futbol Cipolletti - San Martin (9) Claudio Espinoza

El Capataz viene de una derrota y una victoria en el debut de Fabián Enríquez al mando del equipo. Luego del 3 a 0, Cipo sumó sus primeros tres puntos y está cuarto en la zona.

Los dirigidos por Sergio Toti Arias no sumaron de a tres en lo que va del torneo, debutaron en condición de local con un empate 0 a 0 ante Argentino de Monte Maíz y cayeron 2 a 0 en la visita a Juventud Unida de San Juan. Suman 1 punto y están séptimos en la zona.

De cara al duelo ante el Capataz, Arias tiene a dos jugadores entre algodones por dolencias musculares, el arquero Franco Agüero y el lateral izquierdo Juan Aguilar, que fue reemplazado a los 15 minutos ante el Juve el último fin de semana.

El duelo entre mendocinos y rionegrinos tendrá la transmisión radial mediante el Bunker Deportivo a través de FM Master 105.5 y de Lu19 AM 690. También se sumará Canal 10 con las imágenes del duelo a través de la televisión y YouTube.