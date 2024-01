Nico Jaime: "Los Humildes van a tener sus vacaciones con futbol”

El Mundialito no es el único objetivo de la escuelita en este verano, ya que otra parte de los chicos viajará a Chile. “A Chile llevamos 35, en este momento hay 50 nenes entrenando y preparándose para viajar. 15 van a Roca y los otros a la Sexta Región, cerca de Santiago”, comentó. La sub 12 estará dirigida técnicamente por Gustavo Solís y Julio Morales. A Chile viajaran 3 equipos categoría 2010, 2011 y los pequeños categoría 2014.

Los Humildes estuvieron alejados de esta competencia siete años por cuestiones de logística y viajes a otros sitios. Este año el calendario les dio un respiro. “Después de nuestra última vez, a partir del año siguiente, a nosotros nos salió un viaje en estas fechas, enero y febrero, después vino la pandemia. Post pandemia metimos dos viajes, uno a Córdoba y el año pasado a Tostado en Santa Fe. Todo coincidía con la fecha del mundialito”, contó.

Hoy algunos equipos cipoleños están apuntando a otras competencias, pero Nico Jaime, como formador de jóvenes deportistas, sueña con que se sumen más escuelas y clubes nuevamente al torneo organizado en General Roca. “Acá está un poco más frío, pero solo es por las fechas, nada más. En algún momento, así como nosotros ahora, van a empezar a volver otros equipos. Nos pone contentos la tarea del Deportivo Roca, cuando algo dura tantos años, es porque algo bueno han hecho, van camino a los 40 años”, sostuvo.

El sueño de los pibes

Jugar un Mundialito tiene un valor enorme para los niños y adolescentes que se reparten por las diferentes sedes. “Me acuerdo del primer coordinador, Mario Cesarín, con esa gran idea que tuvo y que hoy continúa, en manos de otra gente pero sigue adelante con la misma filosofía y las mismas ganas de integrarnos a todos”, recordó Jaime.

Esa idea se mantuvo en el tiempo y sigue generando expectativas en cada lugar. En los que ya lo jugaron alguna vez es un recuerdo imborrable. “El pibe lo vive un montón, pasan los años, te lo recuerda y se emocionan. Me cruzo con muchachos grandes en la calle que pasan los 30 y se acuerdan de haber jugado. El primer coordinador abrió la posibilidad para que las escuelas de futbol puedan participar, antes eran solo clubes hasta que abrieron un poco más. Hoy es grande el número de escuelas que hay de Allen hasta Valle Medio”, mencionó Jaime.

Los humildes no bajan los brazos

El contexto económico es muy complicado para todos, viajar cuesta mucho, pero pese a todo el contexto adverso, Los Humildes doblegan el esfuerzo. “Es la gente, me sale decirte eso, la gente. Nosotros tratamos de cuidar mucho la palabra y la credibilidad, mostrando el laburo que hacemos todos, con eso ellos te acompañan. De una forma u otra los papás, la familia y los amigos de Los Humildes, nos apoyan y con un granito de arena podemos lograr cosas”, afirmó Jaime con emoción.

La adversidades socioeconómicas siempre tocan a la puerta, pero en el recuerdo de esta escuelita está siempre presente el 2001."Cuando tuvimos esa crisis tan grande en los últimos días de diciembre, nosotros estábamos organizando un viaje a Chile, que fue en enero, y de repente todo se puso muy difícil, todo encareció al 100 y 200 por ciento. ¿Qué hacíamos? Era le pregunta, hicimos una gran reunión, nos miramos a la cara y nos dimos la mano por los chicos, para que ellos disfrutaran era imposible que bajáramos los brazos. Lo logramos y a partir de ahí hubo un antes y un después en los Humildes”, contó.

La escuelita crece año a año y son cientos los chicos que se acercan a formarse con Nico Jaime y todo su equipo. "Con nuestra forma de trabajar con los chicos y mostrando a puertas abiertas lo que hacemos fuimos pasando estos más de 20 años. En esta oportunidad la cosa no es distinta, nos juntamos el 12 de diciembre las 35 familias para decidir. Aquel que capaz tenía un bajón, lo levantamos entre todos. Nuestro esfuerzo es grande y los Humildes van a tener sus vacaciones con fútbol”, sostuvo.

Viajar es un regalo enorme para cada chico, y si bien hay una competencia en el medio, el principal objetivo es disfrutar. “Primero vamos de vacaciones, después jugamos al fútbol y si nos va bien en los resultados mejor, así que imagínense como están los nenes y las familias. Nuestro agradecimiento es hacia la gente, ellos mueven a la ciudad y las instituciones”, mencionó.

Bajar los brazos no está en la filosofía de los humildes, mucho menos dar un paso al costado. “Si nos quedábamos, ¿Cómo íbamos a estar? Entonces el estado de ánimo sigue estando fuerte, los papas siguen llamando y preguntando que más se necesita el resto de las categorías. Si tengo que dejar un mensaje, es que el estado de ánimo no baje, que sigamos metiéndole para adelante pase lo que pase y que no miremos para atrás, porque entre todos podemos pasar el cimbronazo esté quien esté. Como pueblo tenemos que estar positivos”, concluyó.