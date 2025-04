La racha positiva de Cipo se cortó en Mar del Plata

Si bien no tuvo el nivel de los últimos partidos, el Albinegro contó con un par de chances para igualarlo, pero se vuelve del viaje a la costa bonaerense con las manos vacías.

Sobre los 14', Santiago Ávila se filtró por derecha y cedió para Éver Ullúa, que desde el punto del penal no pudo convertir por el cierre de Marín. Tras el corner de esa jugada, un remate Braian Cos salió al lado del ángulo y Cipo se salvó.

Pasando los 25'. Kimberley tuvo una muy clara con un tiro libre indirecto adentro del área. Crespo recibió un pase atrás y en lugar de rechazar agarró la pelota. Novelli sancionó correctamente pero los locales ejecutaron mal y Cipo zafó.

Sobre los 34', el local sacó diferencias. Recuperó Goiburu tras una mala salida del albinegro y el remate de Braian Cos se desvió en Marín para meterse lentamente en el segundo palo. Si bien hubo algo de mala fortuna en la acción, el gol indicó justicia en el marcador por la calidad de llegadas para uno y otro.

En el cierre de la etapa inicial, Andrés Almirón tuvo un mano a mano clarísimo pero Tomás Casas le ahogó el grito con una buena atajada.

kimberley_cipolletti_federal_a_2025_1.jpeg (Fotos: Florencia Arroyos - Marca Deportiva)

Ya en el complemento, el desarrollo del partido fue tedioso. Sobró intensidad, pero abundaron las imprecisiones y casi no hubo chances de gol. Los cambios no resultaron para Cravero y los de Mignini se dedicaron a aguantar el resultado.

En este encuentro se notó mucho la ausencia de Nicolás Parodi, que está desgarrado, ya que Cipo necesitaba saltear líneas con envíos largos pero no tiene un reemplazante natural del "9".

De hecho, en los últimos minutos Marín se fue de punta, pero Novelli y su asistente se encargaron de desactivar cualquier intento de la visita cobrando faltas y posiciones adelantadas en todos los balones aéreos.

El pitazo final determinó la tercer caída de Cipo, que en la próxima fecha será local de Santamarina de Tandi.

SÍNTESIS

Kimberley: Tomás Casas; Bruno Di Bello, Juan Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Mauricio Miori, Agustín Vázquez y Ezequiel Goiburu; Ever Ullúa, Braian Cos y Santiago Ávila. DT: Mariano Mignini

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo Jeremías Langa, Yair Marín y Nehuén García; Gonzalo Lucero, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Andrés Almirón; Santiago Jara y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Cambios: ST, al inicio, Rojas por Rinaldi (K), 6 Matías Páez y Daniel Gómez por Jara y Lucero (C), 22 Andrés Domínguez por Mellado (C), 25 Sergio Ranquehue por García (C), 27 Axel Pereyra, Rodrigo Ríos y Tomás Loscalso por Cos, Ávila y Miori (K), 42 Tomás Mantia por Vázquez (K).

Árbitro: Diego Novelli

Estadio: José Valle, Mar del Plata