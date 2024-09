La fuerte determinación de Diego Martínez con Pol Fernández tras anunciar su salida de Boca

Lo de la relación de Guillermo Pol Fernández y Boca Juniors era algo de lo cual se hablaba ya hace tiempo, debido a que el propio jugador había confirmado hace buen tiempo que no renovaría su vínculo y que se iría del club cuando termine su contrato. Y ahora, Diego Martínez tomó una decisión futbolística respecto a él.

Claramente que eso no cayó nada bien entre los fanáticos y entre las entrañas de Brandsen 805, por lo que el mismo jugador lanzó un comunicado oficial en sus redes sociales para aclarar las cosas. Y tras ello, el DT Xeneize tomó la determinación de si ocuparlo o no.

Diego Martínez y Pol Fernández en Boca

En la práctica matutina del día jueves, el Gigoló paró dos formaciones pensando en el clásico con Racing de este sábado a las 17.30 en el Cilindro de Avellaneda. Fueron dos alineaciones mezcladas, como suele hacer el DT. Y en ese sentido el experimentado volante estuvo en el segundo equipo del entrenador.

Al golpe de vista pareciera que tuvo efecto el comunicado de Pol en sus redes sociales y que Martínez lo borró. Pero no, por el momento nada de esto. El volante de 32 años formó parte de un ensayo de fútbol con equipos mezclados, en una práctica en la que el técnico todavía no confirmó a los 11 nombres que disputarán el clásico.

De hecho, una prueba de ellos es que Pol Fernández compartió el mediocampo con Kevin Zenón que sin dudas es una fija en Boca. Lo mismo pasó, por caso, con jugadores como Cristian Lema, Aaron Anselmino y Miguel Merentiel, que también tienen chances de titularidad contra Racing.

Ahora bien, esa es la primera lectura. La segunda tiene que ver con que Martínez todavía no sólo no decidió el equipo, sino que tampoco definió que hará con Pol Fernández. Es decir, lo que pasó este jueves no quiere decir que lo borró, pero tampoco que será titular con Racing y que todo será como antes.

El posible futuro de Pol Fernández

El oriundo de Granadero Baigorria no se gastó en escuchar la propuesta del Consejo de Fútbol para renovar su vínculo con Boca y tomó la decisión de que no estirar su contrato a pesar de las varias veces que el presidente Juan Román Riquelme lo elogió.

Tras esta indeclinable decisión que tomó el mediocampista de 32 años, varios fueron los clubes que lo sondearon y, en especial, del fútbol de Brasil. Justamente, el Sao Paulo del argentino Luis Zubeldia había llegado a un acuerdo con Fernández para que se sume al equipo paulista en enero.

Sin embargo, el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda llamó al ex Atlético de Rafaela para presentarle el proyecto futbolístico del Fortaleza y eso convenció a Fernández de sumarse al equipo de la capital del estado de Ceará.