La edición 38 del Mundialito puso primera y ya se juega en toda la provincia

Con varias ciudades involucradas en la organización, se disputan partidos desde el martes en diferentes categorías.

El Mundialito tuvo, el miércoles por la noche, su clásica y multitudinaria inauguración en el estadio Luis Maiolino . Como es habitual, con Roca como epicentro, la edición 38 del icónico evento de fútbol infantil se lleva adelante en la Capital Nacional de la Manzana y otras ciudades importantes de la provincia.

En el acto de presentación, desfilaron las delegaciones que juegan en Roca y las ciudades más cercanas, en representación de todos los equipos que forman parte del certamen.

Además de los chicos, que son los grandes protagonistas, estuvieron presentes autoridades municipales, como la intendenta local María Emilia Soria, y de otras ciudades involucradas, como Rodrigo Buteler por Cipolletti.

También formaron parte referentes del gobierno provincial.

El torneo, que durará diez días, tendrá a la categoría 2013 como la central, mientras que las 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y la 2019/2020 serán los paralelos.

La sede central estará como siempre en Roca, que tiene el estadio Luis Maiolino y su complejo con canchas habilitadas. También serán sedes Viedma, Río Colorado, Choele Choel, Ingeniero Huergo, Cervantes, Allen, Cipolletti Catriel y Bariloche.

Los números de la actual edición

Más de 4 mil chicos repartidos en 250 equipos disputarán aproximadamente 800 partidos en total.

Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y el último campeón, Lanús, llegan como representantes de los clubes más importantes de AFA para esta temporada.

Costo de entradas

Para la ceremonia de inauguración, el precio de las entradas serán: $10.000 para personas mayores de 13 años, $7.000 para jubilados y menores de 8 a 12 años. Además, los menores de 7 años y las personas con discapacidad no deberán abonar entrada.

En Roca, para los partidos desde el jueves tendrán un valor de: $5.000 para personas mayores de 13 años, $3.000 para jubilados y menores (8 a 12 años).

Algunas figuras que tuvo el Mundialito

Radamel Falcao García, Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar, Oscar Ustari, Sergio Romero, Martín Demichelis, Leonardo Ulloa, Miguel Caneo, Sixto Peralta, Pablo Batalla, Daniel Montenegro, fueron algunos de los que, siendo muy chicos, pasaron por el Mundialito.