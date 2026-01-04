La Amistad pegó primero, Atlético Regina y Deportivo Roca en tablas en los cuartos de final del Regional

El equipo cipoleño derrotó a San Patricio del Chañar por el Regional Amateur con otra gran actuación de Yoel Juárez. Todos los detalles de los partidos de ida.

Triunfazo en la ida de los cuartos de final de La Amistad frente a San Patricio del Chañar. Fotos: Victoria Sánchez

Casi en la sobremesa de Año Nuevo, comenzaron las llaves de cuartos de final del Regional Amateur . Por la zona Patagónica, La Amistad se impuso a San Patricio del Chañar en el partido de ida que se disputó en el interior neuquino. Los goles de Diego Martínez y Yoel Juárez le dieron el 2-1 al conjunto de Alfredo Tizza , que será local el domingo que viene en el duelo de vuelta.

El encuentro no se pudo ver por Youtube pese a la presencia del equipo de "Vivo Deportes", que habitualmente transmite los partidos de Lifune, ya que la dirigencia local no permitió que se proyecten imágenes en directo y solo se pudo seguir el relato hablado.

Apenas iniciado el partido, Bernardo Deliso convirtió un gol que fue anulado por posición adelantada. En el juego, el conjunto cipoleño fue superior porque tuvo las chances más claras. El arquero Mateo González fue el mejor del Santo como durante todo el torneo y evitó la caída de su arco un par de veces. El más peligroso del local fue Santiago Jara.

Cuando finalizaba el primer tiempo, Yoel Juárez se encendió y La Amistad llegó al primero. El delantero mostró todo su talento para dejar rivales en el camino, desbordar y servirle el gol a García, que la empujó entrando al área chica. Una jugada muy similar a la que abrió el marcador contra Independiente en la fase anterior.

la amistad festejo juárez martínez (2)

Con la ventaja visitante, el segundo tiempo se hizo de ida y vuelta, más atractivo que la etapa inicial. En ese contexto, los arqueros tuvieron que aparecer nuevamente ante los intentos de Matías González para el Santo y de García para la visita. Llegando a los 37' del complemento, el árbitro Felipe Zonco cobró penal y Juárez lo cambió por gol abriendo la cara interna del pie derecho.

El 0-2 parecía decisivo para el partido y para la serie, pero San Patricio mostró amor propio para buscar el descuento y lo encontró en un córner. Tras algunos rebotes, el defensor Pablo Figueroa la mandó a guardar para el 1-2 cuando iban 42'.

la amistad festejo juárez martínez

Con el envión, el local fue al frente y generó varias pelotas paradas para acercarse, pero La Amistad aguantó con uñas y dientes y regresó a casa con una ventaja que intentará mantener el domingo que viene en Cipo.

Atlético Regina no pudo con Deportivo Roca

Mientras tanto, en Villa Regina, el local y Deportivo Roca cumplieron las expectativas. En un partidazo, Atlético fue superior y generó las más claras desde el comienzo.

Ulises Romero estuvo imparable con la gambeta y el local llegó con varias pelotas paradas. Regina generó cuatro clarísimas con el "10" del Albo, Facundo Gutiérrez, Rubén García y Tobías Rivas, pero entre el arquero Bruno Corsi, su palo derecho y el travesaño, evitaron el primero.

La visita respondió antes de la media hora con un contragolpe que no llegó a rubricar y de ese córner se lo perdió el recién llegado Facundo Laumann.

atletico regina Foto Facebook del Club Atlético Regina.

En el inicio del complemento, Rivas se perdió otro gol en soledad y finalmente Atlético lo pagaría caro.

Pasando los 8', un centro perfecto de Luciano Pereyra encontró al recién llegado Santiago Villalba en el segundo palo. Su cabezazo perfecto le cambió la trayectoria al balón y dejó sin chances al arquero Franchelli.

Sin embargo, también por la cancha de arriba llegó la igualdad. Facundo Acuña estampó un frentazo tras el córner desde la izquierda y anotó el empate definitivo cuando iban 19'.

deportivo roca atletico regina torneo regional Foto Facebook del Club Deportivo Roca.

Después, el trámite se hizo cortado y un poco más parejo, pero quedó claro que el negocio lo hizo Roca y el que masticó bronca fue Regina.

La última doble atajada de Corsi a los recién llegados Machado y Quezada, de Regina, fue realmente impresionante.

Se define el domingo que viene en Luis Maiolino y el que pase la llave será rival de San Patricio (1) o La Amistad (2).

Jorge Newbery es candidato

En Comodoro Rivadavia, Newbery goleó 3-0 a Deportivo Villalonga y puso un pie en semis. Si pasa, será rival del ganador de la serie entre Camioneros de Río Grande y Boxing de Río Gallegos, que igualaron 1 a 1 en la ida.