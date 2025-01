Franco Amarfil y el desafío que se le viene en el fútbol de primera: "Es un sueño"

“Hoy me toca despedirme con mucha tristeza después de un año hermoso con estos colores, con buenos y no tan malos momentos vividos. Momentos compartidos con todos mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, la gente e hinchada que te hace sentir que sos uno más de ellos. Solo decirles GRACIAS a todos por el apoyo y el cariño que me brindaron desde el primer día. Es algo que me llevo y guardo para siempre en mi corazón. No es un adiós, sino un hasta pronto. GRACIAS POR TODO MATADEROS QUERIDO”, posteó en sus redes sociales días atrás.

Se veía venir el salto de categoría

Una vez concluido el año futbolístico, era previsible que el teléfono comenzará a sonar para llevárselo. Cuando llamó la Lepra, Maxi sintió que se empezaba a cumplir su mayor sueño. “Sí, por ahí uno piensa, pero bueno, es lo que yo siempre quise, jugar en primera. Charlamos con la familia y tomamos la decisión. Es algo hermoso, es un sueño, así que estoy muy contento”, afirmó.

Cuando parecía que se quedaría un año más en el barrio de Mataderos, el 2025 lo llevó al cipoleño a dejar Buenos Aires para instalarse en Mendoza en los primeros días del año- El próximo lunes 6 de enero estará a disposición para Alfredo Berti para la pretemporada. “La verdad que fue una noticia que nos impactó a todos, la familia está más que feliz porque es por lo que siempre luchamos, por lo que siempre quisimos, que es jugar en primera, así que muy felices todos”, aseguró.

Un fin de año cambiante pero con final feliz

En octubre del 2024, se anunció que Chicago haría uso de la opción del 50 por ciento del pase del jugador. Sin embargo, la compra nunca se efectuó. Cipolletti esperó hasta la fecha límite del 15 de diciembre, hasta envió cartas documento que no tuvieron respuestas y Amarfil siguió vinculado en el Albinegro.

“Después de lo que pasó, decidimos extender un año más con Cipo y que me dieran la préstamo”, expresó el jugador.

En las últimas horas, Cipo anunció la extensión del contrato del volante que se irá a préstamo a Independiente de Rivadavia por un año, con la opción de compra por el 70 por ciento del pase. La Lepra podrá realizar la compra en junio o fines del 2025, con valores en dólares que cambiarán en cada uno de los meses.

Esa gestión fue de la dirigencia del presidente Luca Mancini y el encargado de fútbol Marcelo Bastías, quienes se aseguraron al jugador hasta diciembre del 2025, con el objetivo de que le quede algo al club que lo puso en categorías de AFA.

Tendrá a un conocido y a otro cipoleño de compañeros

En su llegada a Mendoza estará acompañado por otro Tomás Bottari, compañero en Chicago, lo que hará de alguna manera más rápida la adaptación. De esta manera la Lepra suma a dos mediocampistas de calidad de cara a su segundo año en la Primera. “Viene justo Tommy Botari, un compañero con el que compartimos muchos momentos acá en Chicago, y sí, la verdad que suma”, comentó Amarfil.

Amarfil no será el único cipoleño en el plantel mendocino, porque allí se encontrará con Ezequiel Centurión, con quien no compartió en inferiores ya que el arquero es mayor que el volante. "Él es más grande que yo y no hemos tratado, pero bueno, es lindo siempre tener a alguien de la zona cerca”, aseguró.

El próximo lunes, cuando comience la pretemporada allí en Mendoza, Amarfil arrancará a pelear por su lugar así como lo hizo en el Torito. Los que lo conocen del Federal A saben de su potencial, por lo que no pasará desapercibido en las prácticas en la previa al inicio de un nuevo torneo. “Voy con la expectativa de poder sumar minutos, de poder adaptarme rápido, de poder seguir creciendo y tratar de jugar la mayor cantidad de minutos posible”, concluyó.