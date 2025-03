Era albañil, el Chala Parra lo descubrió a los 25 y ahora lo quiere un equipo grande: goles y un ruego

Su caso es atípico dentro el fútbol. Milton Jaque no hizo inferiores y recién a los 25 años fue a probarse a un club de la zona. Se formó en las ásperas canchitas de tierra del puente ’83 , donde se juega fuerte y por el honor y el Chala Parra lo descubrió de grande cuando al fin se animó a ir a probarse a Fernández Oro. “Enseguida le vi potencial”, cuenta la leyenda del balompié zonal a LMC.

image (14).jpg

Pero al margen de sus grandes prestaciones en este comienzo de año, el delantero también es noticia por el contratiempo que sufrió el domingo, previo al 4 a 0 de visitante ante San Carlos, que invita a llamar a la solidaridad de los vecinos.

“Antes del partido con San Carlos perdí la billetera en la zona del puente 83 donde vivo con todos mis documentos. Es más, pude jugar gracias a la aplicación Mi Argentina. Si alguien la encuentra que por favor me avise”, ruega el bueno de Milton.

Quien también se lamenta por ese doblete malogrado por un yerro de la terna arbitral. “Metí uno, di un pase gol y una pena el otro que me anularon mal anulado, la había tocado uno de ellos previamente, estaba habilitado pero no me lo cobraron. Ya fue”, indicó en el programa radial Gol de Oro.

"Seguir creciendo"

Respecto al tanto que sí le convalidaron sostuvo: “Uno de los centrales controló para atrás, se la robé e hice el gol. Ahora se viene el debut en casa, si jugamos bien de local vamos a dar pelea”, se ilusiona.

Y pensar que todo comenzó en las canchitas polvarientas del puente ’83, la más famosa propiedad de Ricardo Salamanca. Luego Juan Parra -no es pariente del Chala- quedó encantado con su talento en el fútbol 5 y le sugirió que vaya al Trueno Verde a probar suerte.

“Cuando era chico mis padres se separaron y no podían llevarme. Empecé a laburar en la construcción con mi viejo, hoy también soy albañil, sigo en la obra con las construcciones y también compro y vendo motos y autos. Tengo un hijo de 9 años que juega en las inferiores de Oro y lo acompaño a todos lados, como yo no pude me encanta que él hice realice todo el proceso y que no le falte nada”, asegura quien se desvive en su rol de padre.

Y se ríe al recordar “el dolor que me causaban los botines al principio por no estar acostumbrado, se me inflamaban los tobillos”. Milton, el goleador que pone en Jaque a las defensas y sueña con "seguir creciendo en el fútbol y en la vida".

“Un club importante preguntó por él; lo veremos de nuevo en otra categoría”

“Yo lo probé aquel día que se presentó por su cuenta y enseguida me di cuenta del potencial que tenía. Fuimos puliéndole algunas cosas del juego. Es un delantero potente y buen definidor. Va para adelante siempre. A Bariloche lo recomendé yo junto con Mariano Bourquín, ex presidente del club. Nos pidieron un delantero y fue Milton".

"Siempre se puede aprender y dar algo más, él es inteligente y sabe aprovechar las oportunidades, se trata de eso de siempre querer más. Este torneo alguien muy importante de un club grande de la zona se reunió conmigo por cuestiones de fútbol y me pregunto si él se adaptaría a ese equipo… Lo hablé con él, no se dio pero confío que en un tiempo no muy lejano se hará y lo veremos jugando algún torneo de otra categoría”.

(Pablo Chala Parra, coordinador del club Fernández Oro y gloria de Cipo).