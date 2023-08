El médico de Argentinos Juniors dio detalles de la lesión de Luciano Sánchez

La institución no tardó en publicar el parte médico en sus canales oficiales de comunicación indicando el tipo y gravedad de la lesión: luxación de rodilla izquierda. En este contexto, quien se refirió a la escalofriante situación fue Alejandro Roncoroni, quien es médico de profesión y además ocupa el cargo de secretario general de Argentinos.

Para comenzar, en su diálogo con DSports Radio, el dirigente remarcó: "Nunca me tocó ver algo así. Es una luxación completa de rodilla. Prácticamente es una separación entre el fémur y el peroné. Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses".

image.jpg El secretario general del Bicho habló sobre la lesión de Luciano Sánchez

"Todo el fútbol argentino y la Conmebol se han puesto a disposición. Han quedado consternados. Marcelo me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo", añadió Roncoroni sobre la actitud del futbolista brasileño que supo brillar con la camiseta del Real Madrid.

Por último, el directivo de Argentinos marcó una diferencia con la situación que vivió Ezequiel Ham cuando fue lesionado por Carlos Tevez: "No me surge ni me sale hacerlo cargo a Marcelo, como si en su momento ocurrió de Tevez con Ham". Pero apuntó contra un compañero del crack brasileño: "Lo único que da vergüenza son las declaraciones de Felipe Melo".

Cabe resaltar que tras el partido el experimentado mediocampista brasilero expresó: “Es verdad que empezó a llorar conmigo en la cancha por lo que pasó, pero es un accidente. No me lo puedo creer que el árbitro haya tenido la caradurez de expulsar a Marcelo”.