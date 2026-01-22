El cipoleño que Boca dio a préstamo mojó en su debut

En el primer partido de campeonato, el delantero que juega en Gimnasia de Mendoza marcó de cabeza para abrir el marcador.

Valentino Simoni , oriundo de Cipoletti y centro delantero cuyo pase pertenece a Boca , fue dado a préstamo por el Xeneize al recién ascendido Gimnasia de Mendoza , y con solo minutos en su debut ante Central Córdoba, ya empieza a ganar méritos con un gol.

En solo cinco minutos de partido de la primer fecha del Torneo Apertura, el cipoleño conectó un cabezazo implacable tras un córner del sector derecho para poner en ventaja a su equipo en el Madre de Ciudades.

Gimnasia de Mendoza logró su ascenso tras terminar primero en su zona de la B Nacional y vencer en la final a Deportivo Madryn, en una definición para el infarto. Para su regreso a primera tras más de 40 años , decidió reforzarse para poder ser un equipo competitivo.

Simoni, por su parte, fue una de las grandes figuras de la reserva de Boca. En marzo del año pasado firmó contrato profesional con Boca hasta diciembre de 2028 y, desde entonces, se consolidó como figura en Reserva. Ahora, con el préstamo a Gimnasia de Mendoza, buscará lo que todavía le falta en su historia: minutos reales en Primera.

La decisión llega después de un año fuerte del atacante con el equipo de Mariano Herrón, que se consagró campeón de la Copa Proyección del Clausura. En el acumulado de la temporada, Simoni jugó 36 partidos, marcó 13 goles y aportó una asistencia, números que lo posicionaron como una de las piezas más productivas de la Reserva xeneize.