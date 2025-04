El Cholo Simeone y Sebastián Verón contaron por qué fuera de la cancha no se pueden ni ver

Simeone Verón Lazio.jpg

Y siguió: "Guardo un profundo respeto y admiración por el Cholo, pero no soy amigo, nunca me consideré amigo. Hoy con el tiempo me puedo llegar a considerar un buen compañero. En la Selección hemos tenido nuestras diferencias, en la Lazio igual".

El ahora entrenador del Atlético de Madrid reveló que las asperezas no cesaban. Ni si quiera mientras eran compañeros en la Lazio donde había situaciones que relataban las diferencias entre ellas: “Yo me sentaba al lado de él, nos cambiábamos uno al lado del otro y no lo saludaba, él no me saludaba y la relación era en el campo”.

Pero a la hora de defenderse dentro de la cancha todo quedaba a un lado. "Si lo tocaban a Verón, era mi hermano. Era mío. Un tipo que si lo tendría que elegir para ganar, no tengo ninguna duda que lo elijo. Lo que nos une es el objetivo, si vos querés lo mismo y yo quiero lo mismo, vamos por eso".