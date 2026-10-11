El arquero rival es la figura :Cipo iguala con Alvarado en la Visera

Se paraliza la ciudad con el partido del albinegro. Se enfrentan por la ida de las semifinales del Federal A.

Cipo está a tres partidos del ascenso y todo es ilusión. Por la ida de semifinales del Federal A , ya juega contra Alvarado de Mar del Plata en La Visera . El albinegro necesita ganar para ir con chances reales de clasificación a La Feliz, ya que el rival tiene ventaja deportiva en caso de empate.

El estadio está colmado, con miles de personas que llegaron desde temprano para llenar las tres tribunas.

Cipo salió mejor que su rival y tuvo dos muy claras en la primera media hora. Nehuén García desde 25 metros y Leandro Vella dentro del área exigieron dos atajadas impresionantes de Bilbao.

Cuando el loca empujaba, llegó la primera polémica de la tarde. Federico Acevedo y Facundo Centurión se agredieron mutuamente en un córner, con la pelota en juego. Ambos quedaron en el piso y el arquero agarró el balón.

Rekers frenó el juego y luego de unos segundos expulsó a ambos jugadores.

Cuando retiraban en camilla a Centurión, hubo un altercado entre los jugadores de Alvarado y la policía. Los futbolistas visitantes empujaron a trabajadores de prensa y se agarraron con algún colaborador de Cipo.

Todo le vino bien a los de Mar del Plata, que frenaron el embate del local.

En el medio también vio la roja el siempre cuestionable Pablo Martel, DT visitante que de estos conflictos sabe mucho, como lo demostró en su bochornoso paso por Sarmiento de La Banda.

Después de los casi 10 minutos de parate, Cipo mostró carácter para seguir generando situaciones. Gonzalo Lucero y Andrés Almirón se multiplicaron para quitar en campo rival y atacar con verticalidad. Peralta tuvo la más clara tras un centro desde la derecha, donde Bilbao quedó pagando, pero su toque salió afuera del arco cuando éste ya estaba vacío.

Para el complemento, el local mantuvo la iniciativa y el rival solo intentó que pasara el tiempo. Con el ingreso de Nicolás Trejo por Piro y con Vella tomando las riendas del equipo, el Capataz se volcó en el campo rival.

La más clara fue a los 15' cuando un centro pasado de Lucero encontró a Trejo en el segundo palo, pero Bilbao tuvo otra gran atajada con sus piernas en una cancha que estaba difícil.

Sobre los 22', Tomás Fernández se anticipó en un córner desde la derecha y su toque se metía por arriba de Crespo, que reaccionó con una atajada fenomenal.

El partido se hizo frenético y no defraudó en cuanto a espectáculo.

Al toque, Vella desbordó por izquierda y su centro fue cortado a medias por Bilbao, pero en el rebote no la pudo meter Almirón en el área chica.

Antes de la media hora del segundo tiempo, Manchafico tuvo que bajar a un rival que se escapaba casi mano a mano y el árbitro Rekers le mostró amarilla.

Síntesis:

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Bella, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Facundo Centurión, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Matías Mansilla, Tomás Federico, Ariel Castellano y Santiago Gutiérrez; Matías Pérez y Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Cambios: ST, al inicio, Nicolás Trejo por Yago Piro (C), 15 Nahuel Luna por García (C), 19 Germán Sosa por Cervera (A), 27 Pablo Hoffsteter por Makarte (A) y Maxi López por Lucero (C), 32 Enzo Vallejos por Peralta (C).

Expulsados: PT 28 Acevedo (C), Centurión (A).

Cancha: La Visera.

Árbitro: Fernando Rekers