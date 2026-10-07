Ramos tuvo sus primeros minutos durante el inolvidable 6-1 ante Sol de América que depositó al Albinegro en semifinales. Es el quinto juvenil que debuta en la temporada.

El pibe de Cipo que debutó en Primera en un día memorable para todos.

El último fin de semana, Cipo goleó en casa a Sol de América , dio vuelta la serie de cuartos de final y se metió en semifinales, en una mañana soñada para el Capataz. Sin embargo, no solo fue un domingo emotivo e inolvidable para los hinchas que llegaron a La Visera. Máximo Ramos, en plena goleada, también cumplió su sueño de debutar en el Federal A.

“Cuando me llamó el Colo (Enríquez) fue el momento que siempre esperé y soñé, poder debutar con esta camiseta, en un partido así de importante y con la cancha llena fue un sueño . Una locura, entrar con la cancha así” , dijo el volante a LM Cipolletti .

El encuentro estaba 5-1 a favor del Albinegro, que había sido una tromba desde el inicio, y después del tanto de Gonzalo Lucero, Fabián Enríquez abrió una nueva ventana para realizar cambios. Promediando los 60 minutos, llamó al número 14, que llevaba varios minutos haciendo el calentamiento.

“Cuando entré lo disfruté mucho. La verdad que este es un grupo increíble, que me dieron consejos antes de entrar, que esté tranquilo pero más que nada que lo disfrute porque son momentos únicos”, sostuvo el juvenil de 19 años.

Máximo subió este año al plantel profesional y fue uno de los tres juveniles en firmar su primer contrato con la institución. El miércoles había jugado frente a Deportivo Roca por la Liga, siguió con los entrenamientos junto al plantel del Federal y el sábado, después del último entrenamiento, recibió la noticia más esperada.

“Me enteré que estaba citado el día antes del partido, después del entrenamiento, cuando mandaron la lista de convocados. Justo me estaba cambiando y no había visto la lista, pero vino Almirón (Andrés) a felicitarme y ahí me enteré. La verdad que una alegría terrible porque fue algo que siempre soñé”, relató.

Anoticiado en el vestuario y con las primeras felicitaciones de sus compañeros, quedaba contarle a su familia en Plottier. El viaje desde La Visera hasta su casa fue más largo de lo habitual, porque Ramos tenía una noticia que compartir con sus padres y el resto de sus seres queridos.

“Los momentos previos fueron muy lindos, poder llegar a casa y contarle a mis viejos, a mi familia que siempre está para mí fue lo mejor, estábamos todos recontra contentos. Se me hizo eterno llegar a Plottier”, repasó.

El día del partido, como sucede cuando juega en la Liga, junto al resto de los hinchas que coparon el escenario de la calle O’Higgins, arribó la familia Ramos.

“Fueron mis viejos, mis hermanos, mis primos, mis tíos y tías. Casi toda la familia fue a bancar, como siempre”, contó con felicidad.

La primera sorpresa había sido encontrar su apellido entre los 20 convocados. La segunda fue ocupar un lugar en el banco en uno de los encuentros de mayor importancia de los últimos años para el club.

Cipolletti llegaba obligado a revertir la derrota de la ida y Ramos sabía que, por el contexto, quizás aquella primera convocatoria no terminaría con el debut. Sin embargo, la contundencia del equipo de Enríquez transformó una mañana que había comenzado cargada de tensión en una fiesta.

Con la clasificación en el bolsillo, hubo espacio para que otro chico del club tuviera su primera vez en el Federal A y Ramos reemplazó a Federico Acevedo.

“Al principio sentía que estaba complicado que pudiera entrar, por el partido que era, súper importante. Después, por cómo se dio y el resultado tan amplio del primer tiempo, sí sentía que podía entrar”, aseguró.

La cantera albinegra

En lo que va de la temporada, Fabián Enríquez miró en varias oportunidades al banco y envió a juveniles al campo de juego. La gran mayoría de ellos debutaron en la etapa regular.

Valentín Flores, Facundo Berezoski, Lucas Vázquez y Sebastián Rivas tuvieron su estreno en la primera etapa del torneo. En la vuelta de los cuartos de final, Máximo Ramos se convirtió en el quinto juvenil en tener su debut en el Federal A.