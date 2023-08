Con efectividad y personalidad, San Lorenzo sacó ventaja ante San Pablo

Pero a este equipo de Insua no le tiembla el pulso en las paradas difíciles. Sabe que no le sobra nada pero que se convirtió en un hueso duro de roer. A nivel local, en la LPF, pero también a nivel internacional. Y este partido en el que derrotó bien a San Pablo, con gol de Adam Bareiro (el sexto tanto en los últimos cuatro partidos por esta Copa), lo demuestra. Además, el del delantero paraguayo, fue el primer gol que recibió el equipo paulista en lo que va de la Copa.

El Ciclón no da ni una por perdida y presume de que puede ganar todas. Entonces, en ese optimismo y fe ciega en sí mismo, va y va. Pero no de manera alocada, sino con criterio y, fundamentalmente, con austeridad. Bien parado en la solvencia que transmite su arquero, Augusto Batalla, el conjunto de Insua está armado de atrás para adelante. Puede fallar, sí; se pueden equivocar, claro; pero la consigna no la pierde nunca.