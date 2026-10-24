Cómo seguir la final de Cipo en el Federal A: las opciones para no perderse el partido

El Albinegro jugará este domingo desde las 15 ante San Martín de Formosa por el ascenso a la Primera Nacional.

La final del Federal A se vivirá en San Francisco , Córdoba , pero la expectativa por el partido entre Club Cipolletti y San Martín de Formosa se extenderá por todo el Alto Valle. Para quienes no puedan recorrer los más de 1.100 kilómetros que separan a la región de la sede del encuentro, habrá distintas alternativas para acompañar al Albinegro en una jornada que puede marcar su regreso a la segunda categoría del fútbol argentino.

El partido se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 15 , en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano. La definición por el primer ascenso a la Primera Nacional podrá seguirse a través de la aplicación LPF Play , que tiene los derechos de transmisión del Federal A. No habrá televisación por TV abierta: la plataforma de la AFA será la opción audiovisual oficial para ver el encuentro en directo.

Los hinchas que quieran mirar el partido desde sus casas podrán hacerlo mediante LPF Play , la plataforma digital de la Asociación del Fútbol Argentino. Será la alternativa para seguir las imágenes de una definición que concentra la atención de los simpatizantes albinegros y del fútbol regional.

La transmisión será exclusivamente digital en lo audiovisual. Por eso, quienes no tengan acceso a la aplicación podrán recurrir a las radios que acompañaron la campaña de Cipo durante toda la temporada, con relatos, comentarios y el minuto a minuto de la final.

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Las radios que acompañaron toda la campaña

LU5 AM 600 tendrá una transmisión especial desde Córdoba, con el equipo periodístico de la emisora, LM Cipolletti y LM Neuquén. La cobertura comenzó en la semana, con la previa, el clima que rodea al encuentro y todos los detalles de una jornada decisiva para el fútbol de la región.

También estará LU19, una de las emisoras históricas en el seguimiento del Albinegro, y FM Master, con el equipo de Búnker Deportivo. Las tres opciones permitirán acompañar al equipo a través de la radio, una alternativa que vuelve a cobrar protagonismo en una final que se disputará lejos de casa.

La Visera también será una fiesta

Para quienes permanezcan en Cipolletti, el club prepara una alternativa especial: instalar una pantalla gigante en La Visera de Cemento para seguir el partido junto a otros hinchas, en una propuesta con formato de fan fest.

La iniciativa apunta a reunir a la familia albinegra en su estadio, mientras una parte de la hinchada viaja a Córdoba. El ingreso tendrá un costo bajo, destinado a cubrir parte de los gastos de organización y montaje de la pantalla.

La convocatoria busca que La Visera también sea protagonista de la final, en una ciudad que durante los últimos días vivió una movilización importante por la venta de entradas y la organización de los viajes.

Con miles de kilómetros de distancia, distintas radios y una pantalla en casa, Cipolletti tendrá a su gente acompañándolo desde todos los lugares posibles. El domingo, desde las 15, el Albinegro buscará convertir una temporada de esfuerzo en el ascenso que toda la región espera.